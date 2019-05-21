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      Выпуск новостей за 9: 00: вражеские обстрелы на фронте. Миссия МВФ в Украине

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 9:00 – на передовой не прекращаются обстрелы. За прошедшие сутки российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня. Двое наших бойцов получили ранения. Миссия МВФ сегодня начнет работу в Украине и будет работать здесь в течение следующих двух недель. Кредиторы должны оценить выполнение текущей программы сотрудничества stand-by.

      Также в выпуске:

      Совбез ООН отказался рассматривать закон об украинском языке по требованию России. Хотя само заседание таки состоялось, но включить этот вопрос в повестку дня в ООН отказались.

      В Киеве электричка сбила мужчину, который переходил дорогу в запрещенном месте. К счастью, нарушитель выжил. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

      Президент Владимир Зеленский подписал свой первый указ и стал верховным главнокомандующим. А вот документа о роспуске парламента, о котором заявил Зеленский в своей речи во время инаугурации, до сих пор нет.

      Кабинет министров наконец обжаловал приговор Окружного административного суда Киева, который признал незаконной национализацию крупнейшего финучреждения страны – Приватбанка.

      blog_ava
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      Теги: МВФ Война на Донбассе Война Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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