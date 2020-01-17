Выпуск новостей за 9: 00: заказное убийство в Харькове. Масштабный пожар в Хмельницком

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 9:00 – накануне вечером у подъезда собственного дома в Харькове застрелили директора местного похоронного бюро. По словам свидетелей, в мужчину выпустили 6 пуль из пистолета с глушителем. В Хмельницком вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил почти 160 квадратных метров базы автозапчастей. Чтобы потушить пламя, пожарным понадобилось более часа.

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Трехсторонняя контактная группа в Минске не договорилась о новых участках для разведения на Донбассе. Украинская сторона предложила несколько, которые определил Генштаб. Это же сделала и российская сторона, но к согласию так и не дошли.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление на увольнение. И уже утром 17 января парламентский комитет рассмотрит этот вопрос.

Тела одиннадцати погибших украинцев в авиакатастрофе над Тегераном готовы вернуть из Ирана в Украину. Репатриация должна состояться до 19 января. МВД заявляет о завершении экспертиз ДНК и процедуры опознания.