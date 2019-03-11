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      Выпуск новостей за 9: 00: Жуткое ДТП в Тернополе. Военные против действий "Нацдружин"

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 9: 00 – в Тернополе произошло ДТП: за рулем был 13-летний ребенок, сейчас он в коме. Полиция выясняет, как несовершеннолетняя оказалась за рулем. Из-за столкновений в Черкассах и Киеве военнослужащие с передовой осуждают действия "Нацкорпуса". Мол, те "раскачивают" ситуацию в мирных городах.

      Также в выпуске:

      В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 членов ООН.

      Глава ячейки "Нацкорпуса" в Черкассах попал в базу "Миротворец".

      Впервые сутки на передовой прошли без единого выстрела.

      В Венесуэле хотят ввести чрезвычайное положение из-за отключения электроэнергии.

       

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Аварии и ДТП Тернополь Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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