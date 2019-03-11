Выпуск новостей за 9: 00: Жуткое ДТП в Тернополе. Военные против действий "Нацдружин"
В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 9: 00 – в Тернополе произошло ДТП: за рулем был 13-летний ребенок, сейчас он в коме. Полиция выясняет, как несовершеннолетняя оказалась за рулем. Из-за столкновений в Черкассах и Киеве военнослужащие с передовой осуждают действия "Нацкорпуса". Мол, те "раскачивают" ситуацию в мирных городах.
Также в выпуске:
В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 членов ООН.
Глава ячейки "Нацкорпуса" в Черкассах попал в базу "Миротворец".
Впервые сутки на передовой прошли без единого выстрела.
В Венесуэле хотят ввести чрезвычайное положение из-за отключения электроэнергии.
Источник: 24 канал
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