Выпуск новости 15:00: Торжественная встреча бойцов 80 ОМБр в Львове. Выходка киевлянина

Выпуск новости 15:00: Торжественная встреча бойцов 80 ОМБр в Львове. Выходка киевлянинаВыпуск новостей 30 Читати новину українською
В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 15:00 – во Львове встречали с ротации бойцов 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые обороняли Донецкий и Луганский аэропорты и принимали участие в освобождении Славянска. В центре Киева 22-летний юноша по непонятным причинам решил пробежаться по крыше машины патрульных. Правоохранители задержали сорванца со второй попытки.
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Источник: 24 канал
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