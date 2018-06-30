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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новости 15:00: Торжественная встреча бойцов 80 ОМБр в Львове. Выходка киевлянина

Выпуск новостей 30 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 15:00 – во Львове встречали с ротации бойцов 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые обороняли Донецкий и Луганский аэропорты и принимали участие в освобождении Славянска. В центре Киева 22-летний юноша по непонятным причинам решил пробежаться по крыше машины патрульных. Правоохранители задержали сорванца со второй попытки.

Также в выпуске:

До следующих выборов в Украине еще почти год, но политики уже начали агитацию.

После двух суток ожидания в аэропорту Туниса, часть украинских туристов наконец смогла попасть домой.

Российские бойцы 34 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, из них 8 – из тяжелого вооружения.

 

Теги: Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Новости Львова Выпуск новостей Новости Киева
Источник: 24 канал
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