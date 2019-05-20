Выпуск за 16:00: Советник Зеленского о транше МВФ. Поджог волонтерской палатки в Харькове

В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 16:00 – Украина может обойтись без очередного транша МВФ, об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике – Олег Устенко. А в центре Харькова этой ночью подожгли волонтерскую палатку. Пожар произошел в половине 5 утра. На тот момент в палатке находились двое волонтеров, они чудом не пострадали.

Также в выпуске: Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины. В Житомире врачи борются за жизни двух пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции. Боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Один военный ранен в результате обстрелов.

Источник: 24 канал