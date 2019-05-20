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      Выпуск за 16:00: Советник Зеленского о транше МВФ. Поджог волонтерской палатки в Харькове

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 16:00 – Украина может обойтись без очередного транша МВФ, об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике – Олег Устенко. А в центре Харькова этой ночью подожгли волонтерскую палатку. Пожар произошел в половине 5 утра. На тот момент в палатке находились двое волонтеров, они чудом не пострадали.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины.

      В Житомире врачи борются за жизни двух пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции.

      Боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Один военный ранен в результате обстрелов.

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      Теги: Владимир Зеленский Транш МВФ Новости Харькова Волонтеры Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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