Выпуск за 16:00: Советник Зеленского о транше МВФ. Поджог волонтерской палатки в Харькове
В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 16:00 – Украина может обойтись без очередного транша МВФ, об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике – Олег Устенко. А в центре Харькова этой ночью подожгли волонтерскую палатку. Пожар произошел в половине 5 утра. На тот момент в палатке находились двое волонтеров, они чудом не пострадали.
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Источник: 24 канал
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