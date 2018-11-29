Выпуск за 18:00: Новые подробности захвата украинских моряков. Скандальная застройка Киева
В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 18:00 – спецслужбы Украины перехватили разговоры российских пилотов, которые обстреливали украинские корабли. Записи свидетельствуют, что обстрелы были целенаправленными. Сестра депутата Олеся Довгого и тесть экс-главы ГФС Романа Насирова хотят построить элитную недвижимость возле Софийского собора.
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Источник: 24 канал
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