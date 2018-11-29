Выпуск за 18:00: Новые подробности захвата украинских моряков. Скандальная застройка Киева

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 18:00 – спецслужбы Украины перехватили разговоры российских пилотов, которые обстреливали украинские корабли. Записи свидетельствуют, что обстрелы были целенаправленными. Сестра депутата Олеся Довгого и тесть экс-главы ГФС Романа Насирова хотят построить элитную недвижимость возле Софийского собора.

Также в выпуске: Россияне заявили, что собирают тяжелое вооружение на границе с Крымом. Временная следственная комиссия проведет выездное заседание по делу Екатерины Гандзюк в Херсоне.