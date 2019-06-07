Выпуск за 18:00: Заявление Зеленского о потере РФ контроля над боевиками. Партия Гройсмана

В выпуске за 7 июня по состоянию на 18:00 – на обострение на передовой наконец отреагировал и президент.Он заявил "Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями". Однако его слова возмутили бойцов ВСУ. Свою команду Гройсман сформировал в основном из игроков из чужой сборной – из "Народного фронта" – Лилии Гриневич, Евгения Нищука, Павла Петренко, Андрея Тетерука

Также в выпуске: Бойко и Медведчук снова полетели в Россию, несмотря на осуждение украинцев. В результате обстрелов погибли два бойца полка "Азов".

Источник: 24 канал