Выпуск за 18:00: Заявление Зеленского о потере РФ контроля над боевиками. Партия Гройсмана
В выпуске за 7 июня по состоянию на 18:00 – на обострение на передовой наконец отреагировал и президент.Он заявил "Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями". Однако его слова возмутили бойцов ВСУ. Свою команду Гройсман сформировал в основном из игроков из чужой сборной – из "Народного фронта" – Лилии Гриневич, Евгения Нищука, Павла Петренко, Андрея Тетерука
Также в выпуске:
Бойко и Медведчук снова полетели в Россию, несмотря на осуждение украинцев.
В результате обстрелов погибли два бойца полка "Азов".
Источник: 24 канал
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