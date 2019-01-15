Выпуск за 20:00: Судьба лавры после хозяйствования УПЦ МП. Нечестная конкуренция на выборах

В выпуске по состоянию на 20:00 – на территории Киево-Печерской лавры случился пожар, а Почаевскую лавру недавно пытались тайно перерегистрировать. И только потому, что ситуация получила огласку, решение регистратора отменили. Регистратора, который, по его же словам, лишь выполнял решение правительства – правительства Януковича. Кандидаты-двойники и другие способы нечестной конкуренции на выборах

Также в выпуске: Пожар в Киево-Печерской лавре, по мнению Нацполиции, вызван действиями бездомного. Может ли быть пожар в лавре способом заметания следов незаконной деятельности. У кого из кандидатов в президенты есть фирмы в офшорах.