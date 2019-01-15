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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT

      Выпуск за 20:00: Судьба лавры после хозяйствования УПЦ МП. Нечестная конкуренция на выборах

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске по состоянию на 20:00 – на территории Киево-Печерской лавры случился пожар, а Почаевскую лавру недавно пытались тайно перерегистрировать. И только потому, что ситуация получила огласку, решение регистратора отменили. Регистратора, который, по его же словам, лишь выполнял решение правительства – правительства Януковича. Кандидаты-двойники и другие способы нечестной конкуренции на выборах

      Также в выпуске:

      Пожар в Киево-Печерской лавре, по мнению Нацполиции, вызван действиями бездомного.

      Может ли быть пожар в лавре способом заметания следов незаконной деятельности.

      У кого из кандидатов в президенты есть фирмы в офшорах.

       

      Теги: Выборы Президента 2019 УПЦ МП Религия Почаевская лавра Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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