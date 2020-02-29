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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск за 21:00: Соглашение между США и "Талибаном". Изменения в пересечении границы с РФ

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 29 февраля по состоянию на 21:00 – США и "Талибан" договорились о начале мирного процесса в Афганистане. Завтра украинцы, которые захотят поехать в Россию, смогут это сделать только с загранпаспортом.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости России Афганістан Новости США Выпуск новостей
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