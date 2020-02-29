Выпуск за 21:00: Соглашение между США и "Талибаном". Изменения в пересечении границы с РФ

В итоговом выпуске новостей за 29 февраля по состоянию на 21:00 – США и "Талибан" договорились о начале мирного процесса в Афганистане. Завтра украинцы, которые захотят поехать в Россию, смогут это сделать только с загранпаспортом.

Также в выпуске: В Совбезе ООН обсудили риски полномасштабной войны на севере Сирии. Экстренное заседание состоялось в ночь на субботу. Причиной стало обострение военного конфликта в провинции Идлиб. Украинские рыбаки, которых две недели назад задержали российские ФСБшники в Азовском море, вернулись в Украину. В Украине ныне не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. В разных городах России продолжаются марши памяти Бориса Немцова.