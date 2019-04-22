Выпуск за 9:00: Благодарность Порошенко от украинцев в социальных сетях. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 9:00 – в соцсетях украинцы благодарят действующего президента за пять лет правления. Люди пишут слова благодарности за четкую международную политику Петра Порошенко, ассоциацию с ЕС, безвиз и поддержку украинской церкви. Боевики дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Также в выпуске: Порошенко выигрывает у Зеленского по результатам зарубежного избирательного округа. Эксперты общественной сети "Опора" подвели итоги типичных нарушений второго тура выборов. Количество жертв в результате терактов в Шри-Ланке возросло до 290 человек.

Источник: 24 канал