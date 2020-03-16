Выпуск за 9:00: Эвакуация украинцев из Италии. Закрытие общественных заведений в Одессе и Львове
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 9:00 – в Киев прибыл самолет с эвакуированными из Италии украинцами. На борту находились 123 человека, у всех результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными. С 16 марта 2020 года городские власти Одессы и Львова решили закрыть все заведения общественного питания, ТРЦ и другие магазины.
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