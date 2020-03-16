Выпуск за 9:00: Эвакуация украинцев из Италии. Закрытие общественных заведений в Одессе и Львове

В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 9:00 – в Киев прибыл самолет с эвакуированными из Италии украинцами. На борту находились 123 человека, у всех результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными. С 16 марта 2020 года городские власти Одессы и Львова решили закрыть все заведения общественного питания, ТРЦ и другие магазины.

Также в выпуске: Украинский МИД отправил консула в Египет. Почти 100 пунктов пропуска на государственной границе временно приостановили работу. В Чехии из-за пандемии коронавируса ввели карантин. На Харьковщине в условиях карантина состоялись выборы главы области.