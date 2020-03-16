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      Выпуск за 9:00: Эвакуация украинцев из Италии. Закрытие общественных заведений в Одессе и Львове

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 9:00 – в Киев прибыл самолет с эвакуированными из Италии украинцами. На борту находились 123 человека, у всех результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными. С 16 марта 2020 года городские власти Одессы и Львова решили закрыть все заведения общественного питания, ТРЦ и другие магазины.

      Также в выпуске:

      Украинский МИД отправил консула в Египет.

      Почти 100 пунктов пропуска на государственной границе временно приостановили работу.

      В Чехии из-за пандемии коронавируса ввели карантин.

      На Харьковщине в условиях карантина состоялись выборы главы области.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости Львова Новости Одессы
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