Выпуск за 9:00: Завершение военного положения. Рассмотрение апелляций по делам пленных моряков

В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 9:00 – 26 декабря в 14:00 в Украине завершится военное положение. Месяц назад его ввели в 10 областях страны после атаки РФ на украинские корабли. Оккупационный "суд" Крыма рассмотрит пять апелляционных жалоб по делам украинских пленных моряков. Защитники украинцев на чудо не надеются: предыдущие 15 жалоб "суд", подконтрольный России, отклонил.

Также в выпуске: Россияне обнародовали новый список санкций в отношении украинцев. Непогода в Украине: из-за снегопада и ветра без света остались 479 населенных пунктов. Снегопады вызвали коллапс на автомагистралях нескольких областей Украины. В Одессе снова произошли столкновения из-за захвата властями зеленой зоны.