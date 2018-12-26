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      Выпуск за 9:00: Завершение военного положения. Рассмотрение апелляций по делам пленных моряков

      Выпуск новостей 101 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 9:00 – 26 декабря в 14:00 в Украине завершится военное положение. Месяц назад его ввели в 10 областях страны после атаки РФ на украинские корабли. Оккупационный "суд" Крыма рассмотрит пять апелляционных жалоб по делам украинских пленных моряков. Защитники украинцев на чудо не надеются: предыдущие 15 жалоб "суд", подконтрольный России, отклонил.

      Также в выпуске:

      Россияне обнародовали новый список санкций в отношении украинцев.

      Непогода в Украине: из-за снегопада и ветра без света остались 479 населенных пунктов.

      Снегопады вызвали коллапс на автомагистралях нескольких областей Украины.

      В Одессе снова произошли столкновения из-за захвата властями зеленой зоны.

      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Конфликт в Азовском море Украина – Россия Военное положение в Украине Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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