Прически на выпускной 2018: лучшие варианты для любой длины волос

До выпускного 2018 еще несколько месяцев, однако подготовка уже началась. Как выбрать прическу на выпускной, если у вас длинные, средние или короткие волосы – читайте в материале.

Прически на выпускной 2018 – главные тренды

Выпускной 2018 – это особое событие для выпускников, и в этот вечер хочется помнить всю свою жизнь. Следовательно к выбору платья/костюма, прически и макияжа – нужно подходить с особым вниманием.

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Какие прически в моде в 2018? Ключевыми трендами этого сезона стали – легкость, натуральность и непринужденность. Практически все модные стрижки выглядят очень небрежно. Легкие распущенные пряди, свободное плетение кос, всевозможные градуирования – все это вытесняет те, которые были когда-то яркими трендами: идеально гладкие пучки и идеально симметричные стрижки.

На какие прически стоит обратить внимание:

– высокий хвост и его вариации;

– легкие локоны;

– плетение;

– низкий хвост и его вариации;

– double braid;

– прически с живыми или декоративными цветами.

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Прически на выпускной 2018 для коротких, средних и длинных волос – главные тренды

Как выбрать прическу на выпускной:

– выберите сначала платье. Ведь прическа должна дополнять образ, а не "соревноваться" с платьем или макияжем;

– учтите свою индивидуальность. Если вы все время ходили в школу без макияжа, эффектных причесок, то не стоит этого делать и на выпускном. Потому что в таком случае вы будете чувствовать себя неудобно, а от этого и менее уверенно;

– не боритесь с текстурой волос. Если у вас вьющиеся волосы, то не стоит исправлять их, и наоборот. Пусть ваши волосы станут проявлением вашей индивидуальности;

– подумайте о будущем. Фото с выпускного будут с вами всю жизнь. И Facebook обязательно об этом напомнит лет через 10. Поэтому попробуйте выбрать ту прическу, которая будет смотреться уместно и стильно, независимо от эпохи. Именно поэтому не советуем идти на существенные эксперименты (например, красить волосы в очень яркие цвета).

Прическа на выпускной 2018 для коротких и длинных волос – высокий хвост

Такая прическа придаст элегантности и легкости любому образу. Она идеально подойдет, если вы хотите сделать главный акцент именно на платье, так как прическа не будет отвлекать внимание.



Прическа на выпускной 2018 для коротких и длинных волос – высокий хвост с локонами

Чтобы добавить "праздничности" этой прическе, можно накрутить легкие локоны или добавить декоративных материалов. К слову, вариации высоким хвостом – это классика, которая никогда не устареет.

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​Прическа на выпускной 2018 для длинных и коротких волос – высокий хвост с декоративными элементами

Прическа на выпускной 2018 для любой длины волос – легкие локоны

Такая прическа выглядит очень элегантно и в то же время сдержанно. Вообще, легкие локоны – это одна из трендовых причесок всего года! Стилисты рекомендуют крутить волосы на крупную плойку или на крупные бигуди без использования специального мусса для фиксации. Далее распределите локоны пальцами и сбрызните волосы лаком.



Прическа на выпускной 2018 – легкие локоны на длинные волосы

К такой прическе можно добавить цветы или же обруч. И что самое приятное, такая прическа достойно продержится весь вечер и не будет приносить вам никаких неудобств.



Прическа на выпускной 2018 – легкие локоны на короткие волосы

Прическа на выпускной 2018 – плетение

Плетения и прически с косами всегда были актуальными. Они способны придать любому образу романтичность и женственность.



Прическа на выпускной 2018 на длинные и средней длины волосы – варианты плетения

Также сегодня в тренде плетение с добавлением декоративных материалов или искусственных волос. Такие прически очень часто сегодня используют на модных показах и они выглядят очень эффектно.



Прическа на выпускной 2018 на длинные и средней длины волосы – варианты плетения

Прическа на выпускной 2018 на длинные средней длины волосы – низкий хвост

Эту прическу используют почти на всех модных показах – она (так же, как и высокий хвост) не отвлекает внимания от платья и макияжа. Поэтому, если вы выбрали яркое платье, лучше не перегружать ваш образ еще и высокой и сложной прической.



Прическа на выпускной 2018 на длинные и средней длины волосы – вариации с низким хвостом

Добавить женственности и легкости этой прическе помогут различные ленты и легкие локоны.



Прическа на выпускной 2018 на длинные и средней длины волосы – вариации с низким хвостом



Прическа на выпускной 2018 на длинные и средней длины волосы – вариации с низким хвостом

Прическа на выпускной 2018 на длинные средней длины волосы – double braid

Прическа double braids завоевала свою бешеную популярность еще в 2017 году и до сих пор не теряет свою актуальность. Эффектная прическа в две косички придаст любому образу очарования, наивности и каплю игривости. Чтобы добавить в свой образ изюминку, рекомендуем вплести цветы, украсить волосы блестками, глиттером или красивыми шпильками.



Прическа на выпускной 2018 на длинные и средней длины волосы – double braid

Такая прическа подойдет для легких и нежных платьев, но не будет подходить к классическим вариантам.



Прическа на выпускной 2018 на длинные и средней длины волосы – double braid

Прическа на выпускной 2018 на волосы любой длины – с живыми цветами

Цветы помогут оживить любую прическу, подчеркнув красоту волос, женственность и очарование девушки. Очень стильно выглядят распределенные по всей голове мелкие цветочки. Эту прическу могут повторить даже девушки с короткими волосами. Цветы крепятся к невидимкам, которыми закалывают отдельные пряди.



Прическа на выпускной 2018 на волосы любой длины – с живыми цветами

Для будничных причесок могут подойти искусственные цветы, но вот для выпускного очень советуем выбирать именно живые цветы. Они придадут образу легкости и романтичности. Чтобы цветы долго не вяли – их нужно обработать перед этим специальным раствором.



Прическа на выпускной 2018 для волос любой длины – с живыми цветами

Если вы выбираете мелкие цветы, то их может быть много. Но если вы выбирает более крупного размера, то пусть их будет всего несколько, чтоб они не отвлекали внимание.

Пускай ваш выпускной будет незабываемым!