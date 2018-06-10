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Выпустили мини-смартфон с мощными функциями: как выглядит новинка

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Мини-смартфон Unihertz Atom
Мини-смартфон Unihertz Atom / theverge.com

Компания Unihertz представила очень необычный смартфон – его дисплей имеет всего 2,45-дюйма. При этом телефон Unihertz Atom, несмотря на свои размеры, обладает очень хорошими функциями.

Об этом пишет The Verge.com.

Дисплей Unihertz Atom имеет разрешение 432х240 точек и покрыт защитным стеклом Gorilla Glass.

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Смартфон работает на 8-ядерном процессоре с частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти.

На задней панели размещена 16-мегапиксельная камера. Селфи-камера имеет 8 МП. Также на лицевой панели размещен сакнер отпечатков пальцев. Кроме того, на правой боковой грани есть программируемая кнопка, которой можно запускать выбранные приложения.

Unihertz Atom

Unihertz Atom имеет кнопку для запуска приложений

Батарея Unihertz Atom имеет емкость 2000 мАч. В устройстве интегрированы двухдиапазонный модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, модули Bluetooth 4.2, NFC, A-GPS и тому подобное.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1.

Сейчас разработчики Unihertz Atom запустили кампанию на Kickstarter (портал для привлечения средств на реализацию собственных проектов), чтобы профинансировать выпуск этой модели. Изначально планировалось собрать 50 тысяч долларов, но проект уже собрал более 700 тысяч долларов.

Unihertz Atom

В плане функционала смартфон не уступает большим гаджеты

Продажи смартфона Unihertz Atom планируют начать в октябре. Предварительная стоимость телефона оценена в 300 долларов (7800 гривен).

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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