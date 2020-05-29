Вырастет ли цена на электричество и об угрозе отключений: в "Слуге народа" успокоили украинцев
Тарифы на электроэнергию власть менять в 2020 году не планирует – для этого нет ни экономических, ни моральных оснований. Однако цена для украинцев таки может вырасти – позже.
В этом убеждал 28 мая в эфире "Право на власть" нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
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Изменится ли цена на электроэнергию
Хочу всех успокоить: ни в этом квартале, ни в следующем, ни до конца года такого повышения (цены на электроэнергию для украинцев – 24 канал) не будет,
– сказал политик.
Герус добавил, что у президента Зеленского было совещание по вопросам энергетики, во время которого и определили, что цены не будут поднимать.
Но несмотря на это, нельзя говорить, что впоследствии (в 2021 году или позже) цены таки не начнут расти: "Есть какая-то инфляция, а люди хотят, чтобы зарплата росла".
Но для такого повышения власть должна иметь моральные основания, то есть – сначала сделать все, чтобы энергетический комплекс государства работал эффективно.
Угрожают ли украинцам отключения электричества, как было в 90-х
По словам нардепа, по состоянию на сейчас в Украине вообще нет дефицита энергии:
- Угля – с избытком.
- Газохранилища – полные.
- Ядерного топлива – чуть ли не на два года вперед.
- Развивается и возобновляемая ("зеленая") энергетика.
Поэтому Украина, как заверил Андрей Герус, "далека от отключений".
Почему сейчас говорят о росте цены на электроэнергию?Цена на электроэнергию может возрости примерно на 15 – 20%, как говорят специалисты, из-за идеи исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславець остановить блоки атомных электростанций.
Сама же Буславець уверяет, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в 2020 году не изменится. Хотя и признает, что производство дешевой атомной энергии уменьшают, а производство более дорогой тепловой и "зеленой" – увеличивают.