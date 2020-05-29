Вырастет ли цена на электричество и об угрозе отключений: в "Слуге народа" успокоили украинцев

Тарифы на электроэнергию власть менять в 2020 году не планирует – для этого нет ни экономических, ни моральных оснований. Однако цена для украинцев таки может вырасти – позже.

В этом убеждал 28 мая в эфире " Право на власть " нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус .

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Изменится ли цена на электроэнергию

Хочу всех успокоить: ни в этом квартале, ни в следующем, ни до конца года такого повышения (цены на электроэнергию для украинцев – 24 канал) не будет,

– сказал политик.

Герус добавил, что у президента Зеленского было совещание по вопросам энергетики, во время которого и определили, что цены не будут поднимать.

Но несмотря на это, нельзя говорить, что впоследствии (в 2021 году или позже) цены таки не начнут расти: "Есть какая-то инфляция, а люди хотят, чтобы зарплата росла".

Но для такого повышения власть должна иметь моральные основания , то есть – сначала сделать все, чтобы энергетический комплекс государства работал эффективно.

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По словам нардепа, по состоянию на сейчас в Украине вообще нет дефицита энергии:

Угля – с избытком.

Газохранилища – полные.

Ядерного топлива – чуть ли не на два года вперед.

Развивается и возобновляемая ("зеленая") энергетика.

Поэтому Украина, как заверил Андрей Герус, "далека от отключений".