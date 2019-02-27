Вырастут ли цены после повышения пенсий: ответ министра

Вице-премьер-министр Павел Розенко пообещал, что дополнительные выплаты пенсионерам в марте 2019 года не спровоцируют повышения цен в Украине.

В эфире телеканала "Прямой" Розенко напомнил, что выплата компенсации в сумме 2410 гривен будет разделена на два транша.

Читайте также: Пенсия вырастет с 1 марта: сколько, кому и как

"Первый транш – с 1 марта, и второй транш – с 1 апреля", – напомнил Розенко.

Таким образом мы сбалансируем и бюджет Пенсионного фонда, и не дадим обесцениться гривне или спровоцировать рост цен в Украине. Это, на мой взгляд, абсолютно правильное решение – осуществить выплаты в два этапа, чтобы не делать дополнительной нагрузки на экономику Украины,

– добавил Розенко.

Как вырастут пенсии в Украине?

С 1 марта правительство пересчитает размер пенсий. Обновление произойдет с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. Всего пенсии вырастут на 17-18%.



Правительство вводит еще и дополнительные выплаты пенсионерам. Тем, кто из-за низкой зарплаты не получат индексацию, но имеют большой страховой стаж:

• более 35 лет для мужчин;

• 30 лет для женщин (выход на пенсию после 2011 года);

• 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).