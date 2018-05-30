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Вырос объём торговли между Украиной и Германией

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Объем торговли между Украиной и Германией выросли на 20%
Объем торговли между Украиной и Германией выросли на 20% / galinfo.com.ua

По итогам 2017 году объем двусторонней торговли между Украиной и Германией увеличился на 23% по сравнению с 2016 годом – до 8 миллиардов евро.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба президента.

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Это один из рекордных показателей среди многих стран. Думаю, что это результат полного введения Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Когда и украинские и немецкие товаропроизводители имеют беспрепятственный доступ к рынкам. Это ведет к существенному росту объемов торговли,
– отметил Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

Президент также отметил, что интенсивность контактов, которые произошли за последние дни, показывает уникальность характера украинского-германских отношений.

Франк-Вальтер, в свою очередь, сказал, что ни одна из сторон не заинтересована, если реформы в Украине остановятся.

"Реформы осуществляются не в пользу каких-то учреждений, МВФ или других. Я убежден, что эти реформы о которых шла речь, то  ли улучшение административного управления, то ли создание прозрачности в экономике, они происходят в интересах самих украинцев", – сказал Федеральный президент.

Он отметил, что Германия будет продолжать поддерживать украинские реформы.

Напомним, в 2017 году Украина не только нарастила экспорт в ЕС, но и вышла на этот рынок с новыми товарами. Так, например, мы начали экспортировать суда и яхты, паяльные лампы, автобусы, продукцию кожгалантереи и тому подобное.

Теги: Новости Украины Экспорт
Источник: 24 Канал
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