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Вырубают лес: родственники Медведчука незаконно перекрыли место паломничества на Львовщине

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Печерний монастир у селі Страдч
Печерний монастир у селі Страдч / stradch.com

Компания "Керамбуд" начала вырубку леса и строительство дороги на Страдецкой Горе, что на Львовщине. Владельцами компании являются Богдан Козак и Сергей Медведчук – братья депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Цю інформацію підтвердили в УГКЦ. Там зазначають, що Страдецька гора є відомим місцем паломництва християн.

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Що відомо про будівництво дороги на Львівщині

  • За словами настоятеля парафії Успіння Пресвятої Богородиці села Страдч, отця Іван Ковтуна, в лісі, біля Страдецької гори, щодня працюють бензопили і важка техніка.
  • З'ясувалося, що там вирубують ліс і насипають нову дорогу. За словами священника, все це відбувалося в дуже швидких темпах. 
  • Ліс, в якому відбувається вирубка та насипання дороги, перебуває в державній власності. Тому всі рішення щодо цього ухвалює Львівська обласна держана адміністрація. А жодних дозволів від Львівської ОДА не було.
  • Проведення будівництва в природоохоронній зоні передбачає чимало експертиз, зокрема екологічної, яка теж не була зроблена.

Що відомо про Страдецьку гору і її значення? Ця територія є пам'яткою природи і місцем, куди прибувають на відпочинок та екскурсії групи дітей та молоді. Ділянка, де ведуться роботи, входить до складу транскордонного українсько-польського біосферного резервату "Розточчя". Його створили 19 червня 2019 року на 31-й сесії Міжнародній координаційній раді Програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера".

В УГКЦ кажуть, що через хресну дорогу часто ходять християнські паломники. Будівництво унеможливлює проведення таких заходів. Зокрема, 26 червня тут мала відбутися Всеукраїнська проща.

Де розташована Страдецька гора:

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Дороги УГКЦ Новости Львова Скандальные застройки Виктор Медведчук Новости политики Новости Украины
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