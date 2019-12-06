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      Вырубили деревьев на более 5 миллионов гривен: на Харьковщине разоблачили схему лесников – фото

      17 Читати новину українською
      Силовики пришли с обысками в лесхозы в Харьковской области / khar.gp.gov.ua

      Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 11 работникам ГП "Балаклейское лесное хозяйство" из-за нанесения государству ущерба на сумму более 5,5 миллионов гривен.

      5 декабря правоохранители провели обыски по месту нахождения лесхоза и проживания должностных лиц госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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      Прокуратура сообщила о подозрении по ч.5 ст.191 УК (растрата госимущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц):

      • директору госпредприятия,
      • трем лесничим,
      • двум старшим мастерам леса и трем мастерам леса.

      Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от должностей, продолжается досудебное расследование.

       

      Правоохранители задержали лесников "на горячем" / прокуратура Харьковской области

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Коррупция Экология Новости Харькова
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