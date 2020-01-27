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      Вырубили лес на 2 миллиона гривен: чиновникам на Львовщине объявили о подозрении

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      На Львовщине разоблачили чиновников, которые занимались незаконной вырубкой лесов

      Прокуратура Львовской области сообщила о подозрении бывшему председателя Жидачевской РГА и главе Ходоривской ОТГ. Их обвиняют в вырубке лесов и присвоении древесины на сумму свыше 2 миллионов гривен.

      По версии следствия, председатель Жидачевской РГА издал незаконный ордер на вырубку 288 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

      К теме: Последнее предупреждение: Гончарук пригрозил чиновникам из-за незаконной вырубки лесов

      В то же время, председатель Ходоривской ОТГ, как полагает следствие, воспользовался служебным положением и распорядился передать почти 450 кубов древесины не учреждениям социальной сферы, а частному предприятию по более 530 тысяч гривен.

      Как власть будет бороться с незаконной вырубкой лесов

      14 января премьер-министр Украины на совещании с руководством Гослесагентства поручил до 1 февраля обеспечить все лесные хозяйства электронным учетом. Происхождение каждого дерева будут фиксировать. Это должно помочь в борьбе с коррупционными схемами по торговле древесиной.

      Глава правительства отметил, что в первую очередь нужно обеспечить централизованный оборот всей древесины в Украине. По его словам, из-за незаконных вырубок лесов государство уже понесло убытки более чем на 1 миллиард гривен за последние несколько лет.

      Он подчеркнул, что ситуация с лесными хозяйствами должна измениться уже в следующие недели.

      К слову, глава правительства поручил отстранить руководителя Закарпатского областного лесного хозяйства после информации о злоупотреблении служебным положением.

      Важно! Украина – крупнейший экспортер нелегальной древесины в Евросоюз. В частности, Украина экспортирует нелегальную древесину для поставщиков IKEA.

      Как в Украине мониторят незаконную вырубку лесов?
      Госагентство по вопросам лесных ресурсов Украины запустило пилотный проект электронного реестра легальных вырубок леса. На онлайн-карте зафиксированы легальные лесозаготовительные работы. Имея информацию о них, украинцы смогут легче выявлять нелегальные рубки леса.

      Проект пока охватывает 3 области: Черниговскую, Полтавскую и Ровенскую. До конца года планируют распространить проект на всю Украину для лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства. Карта доступна по ссылке.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Экология Офис генпрокурора Новости Львова
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