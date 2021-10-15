Мальчика отыскали работники ювенальной превенции. Его уже вернули родителям. По информации полиции, против ребенка никаких правонарушений в период его исчезновения не совершалось. В пресс-службе полиции поблагодарили всех неравнодушных.
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Что известно об исчезновении мальчика
15 октября Щербина Михаил Григорьевич, родившийся в 2009 году, ушел из дома и не вернулся. Об исчезновении 12-летнего ребенка в полицию сообщила мать.
Она назвала приметы ребенка, которые впоследствии и помогли найти Михаила. В частности речь идет о росте ребенка, цвете волос и одежде, в которой его видели в последний раз.
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