Об этом сообщили журналистам в специализированной антикоррупционной прокуратуре 29 июля.

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Сколько он заплатил

В САП сообщили, что Малыш внес залог в день выхода из следственного изолятора. Размер залога – 4,7 миллиона гривен.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал мужчине меру пресечения. Решение предусматривало содержание под стражей до 20 сентября.

Коротко о задержании Андрея Малыша