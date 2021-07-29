Об этом сообщили журналистам в специализированной антикоррупционной прокуратуре 29 июля.

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Сколько он заплатил

В САП сообщили, что Малыш внес залог в день выхода из следственного изолятора. Размер залога – 4,7 миллиона гривен.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал мужчине меру пресечения. Решение предусматривало содержание под стражей до 20 сентября.

Коротко о задержании Андрея Малыша

  • Чиновника вместе с сообщником-адвокатом разоблачили на взятке в более миллиона гривен.
  • Деньги ему якобы передавал частями глава коммунального предприятия.
  • Малышу избрали меру пресечения 24 июля.
  • Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян сообщил, что у него провели обыски.
  • Это делали агенты НАБУ и САП.
  • Задержание Андрея Малыша прокомментировала политсила ОПЗЖ.
  • Там сказали, что не намерены выгонять чиновника из партии.