Об этом сообщили журналистам в специализированной антикоррупционной прокуратуре 29 июля.
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Сколько он заплатил
В САП сообщили, что Малыш внес залог в день выхода из следственного изолятора. Размер залога – 4,7 миллиона гривен.
Ранее Высший антикоррупционный суд избрал мужчине меру пресечения. Решение предусматривало содержание под стражей до 20 сентября.
Коротко о задержании Андрея Малыша
- Чиновника вместе с сообщником-адвокатом разоблачили на взятке в более миллиона гривен.
- Деньги ему якобы передавал частями глава коммунального предприятия.
- Малышу избрали меру пресечения 24 июля.
- Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян сообщил, что у него провели обыски.
- Это делали агенты НАБУ и САП.
- Задержание Андрея Малыша прокомментировала политсила ОПЗЖ.
- Там сказали, что не намерены выгонять чиновника из партии.