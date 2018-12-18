Вышел из комы: подробности состояния Стивенсона, которого нокаутировал Гвоздик

Канадский боксер Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 КО) все еще находится в одной из клиник Квебека, куда его доставили после боя с украинцем Александром Гвоздиком (16-0, 13 КО).

По сообщению канадских СМИ, боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. На данный момент состояние Стивенсона оценивается, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него парализована правая часть тела.

Читайте также: Непобедимый мексиканец бросил вызов украинцу Гвоздику

Как известно ранее, 41-летний канадец перенес серьезную черепно-мозговую травму. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы. После этого врачи сокращали дозы препаратов, удерживающих спортсмена в состоянии медикаментозной комы.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в конце не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон рухнул в углу ринга, судья остановил бой.