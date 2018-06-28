Вышел посмертный клип XXXTentacion на песню SAD: видео

В сети выложили посмертный клип рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion, на трек SAD.

Как известно, 18 июня на XXXTentacion напали двое неизвестных, которые выстрелили в рэпера и ограбили его. Парень умер в больнице, не приходя в сознание.

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Музыкальное видео Онфроя появилось на официальном YouTube-канале исполнителя в четверг, 28 июня.

Клип XXXTentacion – SAD!: видео

В клипе показаны похороны рэппера, на котором он восстает из гроба и бьется сам с собой.

Напомним, 20-летний XXXTentacion скончался в больнице от тяжелого ранения. Позже полиция раскрыла подробности убийства и арестовала подозреваемого. Им оказался 22-летний Дедрик Уильямс.