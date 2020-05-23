В Вышгороде несовершеннолетний убил экс-бойца "Айдара": полиция задержала нападавших

В ночь на 23 мая в Вышгороде,что на Киевщине, произошла стычка между группой подростков и двумя взрослыми мужчинами. В результате 16-летний парень смертельно ранил бывшего бойца батальона "Айдар" Игоря Корниенко. Полиция задержала всех нападавших.

Правоохранители задержали группу людей, среди которых трое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

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Спор закончился смертью

Примерно в 03:00 23 мая на центральной улице в городе Вышгород вспыхнул конфликт между группой молодых людей и взрослыми мужчинами.

Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, увидел в сумке мужчины оружие. Он выхватил его и выстрелил в мужчину.

В то же время другой малолетний злоумышленник вовсю ударил второго взрослого мужчину, он потерял сознание. После этого нападавшие скрылись.

Один из пострадавших пришел в себя и вызвал полицейских.

Что известно о пострадавшем и погибшем

На месте от огнестрельного ранения умер 45-летний житель Вышгорода. Жертва – бывший боец батальона "Айдар" Игорь Корниенко, сообщил в телеграмме экс-нардеп Игорь Мосийчук.

По его словам, погибший возвращался с коллегой с работы домой (работал охранником).

Полиция задержала нападавших

На месте инцидента полицейские изъяли оружие МКМ-072СБ и патроны.



На месте инцидента нашли оружие / Пресс-служба Нацполиции



Правоохранители также нашли патроны / Пресс-служба Нацполиции

Правоохранителям удалось задержать всех нападавших. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет и один 19-летний парень.

Среди задержанных – 16-летний несовершеннолетний, которого подозревают в умышленном убийстве. Ему объявили о подозрении. Злоумышленник временно проживает на Сумщине.

Другим фигурантам могут объявить подозрение за хулиганство.