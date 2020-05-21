Вышитые маски и традиционный наряд: во Львове приодели античные скульптуры – фото, видео

Всемирный День вышиванки украинцы по всему миру отмечают 21 мая. Во Львове придерживаются традиций и приодели в вышиванки и маски с орнаментом скульптуры в центре города.

Во Львове 5 год подряд античные скульптуры богов, которые расположены по периметру Ратуши, одевают в вышиванки. Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала.

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Каждый год в этот наряд добавляется новый элемент. Например, у Амфитриты кожаная вышитая обувь и вышитая сумка, а у Нептун новые джинсы.

На всех скульптурах маска, которая символизирует благодарность врачам Украины за то, что они каждый день спасают жизнь больным COVID-19. Кроме этого, в вышитые костюмы и маски одели "охранников Ратуши" – львов.



Вышиванки на скульптуре / Фото 24 канал Оксана Сенишин

"Так, как в мире царит эпидемия COVID-19, мы решили поблагодарить врачей за то, что они на передовой. За то, что они каждый день в маске. Сегодняшним атрибутом будут новые вышитые маски под их стиль. То есть это будет своеобразной благодарностью за то, что врачи борются", – объяснил руководитель городского управления внутренней политики Роман Яцикович.



День вишиванки во Львове / Фото 24 канал Оксаны Сенишин

Обычно в этот день Львов помпезно праздновал День вышиванки – было много туристов и львовян. Однако в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и ограничений не так много людей в центре города.

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