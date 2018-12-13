Вышла ли банковская система Украины окончательно из кризиса: мнения экспертов

В Нацбанке отметили, что банковская система Украины окончательно вышла из кризиса и начала наращивать прибыль. Так, по подсчетам регулятора, с начала 2018 года финансовые учреждения заработали 15 миллиардов гривен.

Основные источники доходов – поступления процентов по предоставленным займам и операций по пересчету денег. В 2019 году доходность банков будет еще выше, надеются в НБУ.

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Чтобы нарастить объемы кредитования финансисты начали существенно поднимать ставки по депозитам. Если несколько месяцев назад деньги у украинцев привлекали в среднем под 12-13%, то в декабре 2018 года ставки поднялись до 17-18%.



Валюта депозитных вкладов

Нынешнюю привлекательность депозитов финансисты объясняют требованиями регулятора по соблюдению адекватности капитала, уменьшением объемов рефинансирования и повышением учетной ставки НБУ.

Всего с начала 2018 года банки уже привлекли более полумиллиарда гривен. Наибольшая доходность – у вкладов на 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока. Но большинство украинцев продолжает хранить деньги в твердой валюте.

Я не могу сказать, что валютные депозиты невыгодны. Скорее всего – это последствия той ситуации, которая произошла с банковской сферой в целом,

– отметил экономист Игорь Гарбарук.

По прогнозам экономистов, в следующем году ставки по депозитам будут постепенно снижаться. И чем лучше будет ситуация в экономике, тем меньше украинцы будут зарабатывать на депозитных вкладах.