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"Вышла подмена понятий": Тина Кароль раскритиковала участие Alekseev в Евровидении от Беларуси

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Тина Кароль раскритиковала участие Alekseev в Евровидении от Беларуси
Тина Кароль раскритиковала участие Alekseev в Евровидении от Беларуси / Фото з відкритих джерел

Украинская исполнительница Тина Кароль находилась с концертом во Дворце Республики в Беларуси. В эксклюзивном интервью звезда отметила, что для представления страны важно, какой паспорт имеет исполнитель.

Об этом она рассказала в "Комсомольская Правда в Беларуси".

На вопрос журналистов, стоит ли отправлять от своей страны человека с другим гражданством, она ответила отрицательно.

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"Не смотрела это выступление. Думаю, не стоит. Для этого есть граждане Беларуси, чтобы представить свою страну. Даже если бы они не попали в финал, это все-таки конкурс, где встречаются страны. Если бы Alekseev принял гражданство, это был бы выбор – я хочу быть белорусом. Но тут вышла подмена понятий", – прокомментировала участие украинского исполнителя Alekseev в Евровидении-2018 от Беларуси.


Тина Кароль для "Комсомольская Правда в Беларуси"

Артистка добавила, что для представления страны важно, с каким паспортом участвует в конкурсе исполнитель.

Мы в своей стране, в Украине, научились говорить то, что думаем. Мы не боимся и не прячемся. Сейчас я говорю то, что думаю. Действительно, Беларусь должен представлять артист с белорусским паспортом. Да, это важно для представления страны,
– подчеркнула певица Тина Кароль.

Alekseev – "Forever": смотреть видео онлайн

 

Напомним, что о намерении бороться за право представлять Беларусь на Евровидении-2018 в Лиссабоне Alekseev заявил 9 января. Впоследствии он прокомментировал, что сначала подавался на Национальный отбор Евровидение-2018 в Украине, но впоследствии отозвал свою заявку. По словам Alekseev, он себя считает и белорусским певцом, поскольку активно гастролирует в этой стране.

По результатам белорусского национального отбора он представлял Беларусь на Евровидении-2018 в Лиссабоне, Португалия, с композицией "Forever". На конкурсе певец выступил восьмым в первом полуфинале и не попал в финал.

Теги: Новости Украины Евровидение 2018 Евровидение Музыка Новости Беларуси Тина Кароль LifeStyle
Источник: 24 Канал
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