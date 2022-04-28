Историю спасения от войны рассказала харьковчанка Юля. Она мама двоих детей – старшей дочери Алины и младшего сынишки, которому 2,5 года. Женщина говорит, что они были в Харькове до последнего, держались как могли, но как только появилась возможность решили спасаться.

Мы всегда были Украина, - переселенка из Лисичанска об обстрелах, выезде из города и "вторую" войну

С 24 февраля по начало апреля семья Юли пряталась в подвале. За все это время они выходили несколько раз, чтобы умыться и сходить в магазин.

Первые дни можно было выходить. Однако когда была полная тишина, и прилетело буквально за 10 метров к нам, мы едва успели забежать в укрытие. Тогда стало страшно выходить даже на улицу – мы жили в бомбоубежище, домой не ходили,

– вспоминает Юля.

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться.

Как Юле с детьми удалось выехать из Харькова: смотрите видео

Девушка с глазами цвета неба: маленькая Алина до сих пор испытывает страх

Мы планировали записать разговор с дочерью Юли – Алиной. Харизматическая девушка с глазами неба нам вне камеры рассказала, как к ним в подвал приходили украинские военные, чтобы порадовать сладостями.

А вот про взрывы, эвакуацию и все, что пришлось пережить – Алинка отказалась говорить. Ей до сих пор страшно, она пряталась то под стул, то под стоящий рядом матрац. На все наши успокоения, что все хорошо, она в безопасности, ей ничего не угрожает, девочка качала головой и не хотела говорить.



Несмотря на активность, Алина не хотела вспоминать ничего о том, почему уехала из Харькова / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Мы пытались поговорить с Алиной наедине / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Именно прячась за матрасом Алина рассказала о военных, которые принесли сладости в подвал / Фото Валентины Полищук. 24 канал

Жили с чувством, когда не знаешь, куда прилетит

В подвале, где пряталась семья, часто исчезал свет – россияне при обстрелах попадали в электропроводы. Чтобы их починить нужно было время. Не было воды.

Чтобы не терять чувство жизни, семья пыталась соблюдать привычный распорядок. Однако выполнять обыденные ритуалы, как вот почистить зубы перед сном, становилось все сложнее.

Когда мы однажды с ребенком вышли на улицу перед сном, чтобы почистить зубы, в этот момент в наше здание прилетел снаряд. Мы очень испугались, слышали, как сыпется стекло. Мы стояли онемевшие. Я обняла Алину, закрыла ее собой. Было очень страшно,

– вспоминает Юля.

Ждали пока отстреляет боевая машина

После этого семья выждала 10 секунд, когда первая машина отстреляет, чтобы не попасть во второй обстрел.

"Прибежали в хранилище, приходили в себя, пили валерьянку, руки тряслись. Очень страшно, когда не знаешь, куда прилетит следующую секунду", - добавляет женщина.

Тогда и Юля, и мы обратились к маленькой Аллине, сидевшей у мамы на коленях, прижавшись к ней и слушая весь разговор.

Алина, ты как? Ты тоже слыхала эти взрывы?

Алин, расскажи, тебе страшно было?

Алина: Угу.

Мама: Расскажи, когда тебе больше всего было страшно?

Алина: Когда снаряд у машины прилетел.

Мама: Почему тебе было страшно?

Алина: Было громко.

Мама: А ты помнишь, как прилетало, там стены дрожали?

Алина: Помню.

Мама: А помнишь, как мы в туалет ходили, в дом попало? Тебе было страшно?

Алина: Да.

Россияне обстреливали жилые районы Харькова, семья должна была жить в подвале / Фото предоставлены Юлей

Россияне разбили авто семьи

Как только выстрелы россиян стали "дальними", семья решила бежать. Выехать на своем авто не смогли – его наголову разбили российские кафиры. Эвакуировались поездом, до вокзала доехать помогли волонтеры.

У нас машину разбили, прилетел снаряд рядом – машины просто нет. Под капотом все уничтожено, все вытекло, осколки насквозь повредили авто, оно невыездное – 4 колеса, все стекло – все выбито .

– вспомнила женщина.

Российский снаряд разрушил авто харьковчанки Юли: смотрите видео

Юля с детьми смогла уехать из города

На вокзал семьи помогли добраться волонтеры, несколько часов ожиданий, а затем дорога. В конце концов, так и доехали до Львова. Дорога с детьми не может быть простой, но безопасность детей и их покой того стоил.

В Харькове остался муж Юли – папа Алины. Он не захотел ехать в более безопасные области, время от времени выходит на связь, чтобы пообщаться с родными. Только при упоминании о нем у дочери и жены на глазах появились слезы.

Семья не знает, как жить дальше, выезжать за границу желания нет, потому что там – неизвестно, а здесь – мужчина, здесь они в своей стране. В то же время смогут ли вернуться в Харьков – тоже не знают.

Не всем будет куда возвращаться. До войны у нас был спокоен тихий район, свежий воздух, не так много машин. Сейчас там просто ужас, пройтись невозможно – одно стекло, следы от снарядов…

– с болью рассказала Юля.

Ценности изменились: для счастья нужно не так и много

В конце разговора с вынужденными переселенцами мы решили спрашивать людей о чем они мечтают после победы и что хотели бы сказать миру. Юля, кажется, смутилась – будто мы спросили что-то запретное или такое, о чем говорить в голос не хочется.

Свет, вода, домашняя еда. Чтобы все были человечными.

После войны очень изменились ценности. Нам очень мало нужно в жизни, на самом деле – нам не нужна какая-нибудь роскошь, ничего. Чтобы все помогали друг другу, человечными были. И хочется, чтобы поскорее это закончилось, все вернулись домой. И, знаете, просто сесть и съесть домашний борщ или суп – что-нибудь домашнее,

– говорит Юля.

А вот Алина в ответ на этот вопрос разрыдалась. Потому что у нее желание одно увидеться скорее с папой. Мама спокойно прижала ее к себе, пообещала скорую встречу.

Кто придумал правила войны: вопрос Алины, оставшийся без ответа

Юля вспомнила, как не могла ответить дочери на вопрос "кто придумал правила и почему началась война".

Мама: Расскажи, как ты мне сказала, кто придумал эти правила? И кто начал войну? Расскажешь?

Алина: Мне страшно.

Мама: Страшно?

Алина: Да.

Мама: Что тебе страшно?

Алина: Не знаю.



Алина пока не чувствует себя в безопасности / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Наша съемочная группа тоже затруднилась ответить на вопросы ребенка. То и дело спрашиваем у себя то же самое.

Как можно начать войну? Как можно закрывать на нее глаза. Почему, чтобы выжить людям, приходится оставлять все и бежать в неизвестность. Война не оправдывает смерти. Не оправдывает разлуку с родными. Дети не должны жить с постоянным чувством ужаса.

На следующий день мы приехали в Алину. Они с мамой живут в приюте для переселенцев во Львове. Во время интервью Алина рассказала нам, что хочет обычный пластилин. Мы просьбу выполнили. Но как бы нам хотелось исполнить другие желания ребенка. Чтобы она смогла вернуться домой, обнять папу и жить в своем современном Харькове без войны.

Следующие разговоры с переселенцами в рамках проекта СВОИ читайте на сайте в скором времени.

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться.

Над проектом работают Анастасия Зазуляк, Наталья Боднар, Анастасия Лукашевская, Валентина Полищук, Константин Габрийчук, Юрий Герасимов.