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Высококачественное авиатопливо могут производить в Украине, – Порошенко

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Авиатопливо для самолетов могут изготавливать в Украине
Авиатопливо для самолетов могут изготавливать в Украине / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Как информирует пресс-служба главы государства, во время встречи обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере поставок высококачественного авиационного топлива и его возможного производства в Украине.

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Президент SOCAR, который участвовал в Киеве в работе Национального инвестиционного совета, отметил, что компания "чувствует себя комфортно в Украине и стремительно развивается".

Вместе с тем, Абдуллаев отметил, что за 10 лет работы в Украине "только сейчас созданы хорошие условия для бизнеса".

Пресс-служба Порошенко сообщает, что стороны обсудили "турецкие проекты" компании, вовлеченность в них Украины и перспективы дальнейшего развития нефтеперерабатывающего комплекса Украинского государства.

Украинский президент, в свою очередь, указал на стратегический характер сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

Я считаю, что мы в полной мере должны воспользоваться возможностями развития и углубления сотрудничества, в том числе в сфере энергетики,
– подчеркнул Порошенко.

Среди аспектов расширения сотрудничества стороны назвали сферу поставки высококачественного авиационного топлива и его возможного производства в Украине из-за резкого увеличения авиационного пассажиропотока в украинских аэропортах, в частности в Борисполе, Львове, Харькове, Днепре, Одессе и других украинских городах.

 

Теги: Новости Украины авиация Петр Порошенко Горючее Новости политики
Источник: 24 Канал
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