Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

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Алгоритм доводится до больниц

Ляшко отметил, что пока не может сообщить количество людей, нуждающихся в протезировании. По его словам, эту информацию предоставит Министерство обороны, когда это будет возможно.

Разработан четкий алгоритм, который сегодня уже доводится до больниц Украины, чтобы медики сразу могли рассказать это травмированному или находящейся с ним семье. Чтобы они понимали четко механизм, как подаются документы, какая компания-производитель – для того, чтобы подобрать самый лучший и самый удобный для человека,

– заявил Ляшко.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Ляшко отметил, что протез не будет на всю жизнь, ему нужно техническое обслуживание. Поэтому Украина отрабатывает это с международными партнерами, чтобы локализовали как можно большее производство на территории нашей страны, чтобы в дальнейшем вести техническое обслуживание протезов.

Министр также добавил, что международные партнеры помогают с протезированием. Но для этого нужно согласие именно человека, нуждающегося в нем. Это ведь займет длительный срок и не каждый готов на такое время выезжать с территории Украины.

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Вызовы перед украинской медициной из-за войны

Ранее Виктор Ляшко сообщал, что после полномасштабного вторжения россии в Украину погибли 14 медиков, 48 получили ранения. Также российские захватчики полностью разрушили 122 медицинских учреждения.

Кроме того, война негативно скажется на здоровье украинцев. По словам министра, люди, которые сейчас в Украине переживают последствия войны, "постарели" на 10 – 15 лет. То есть недуги, которыми люди болели, например, в 60 лет, теперь будут болеть ими в 45 – 50-летнем возрасте.