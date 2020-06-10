Контрразведка СБУ в Киеве разоблачила на разглашении государственной тайны гендиректора одного из госпредприятий концерна Укроборонпром. Чиновник привлекал к работе с секретными документами подчиненного, у которого истек срок действия допуска.

Следователи и оперативники установили, что директор предприятия оборонки знал, что у его заместителя по вопросам режима нет действующего допуска к государственной тайне. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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При этом директор и в дальнейшем давал распоряжения и накладывал резолюции для ознакомления и работы подчиненного с документами. Они, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне Операции Объединенных сил.

Какое наказание грозит должностному лицу

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о разглашении государственной тайны. Должностному лицу сообщили о подозрении. Продолжается досудебное следствие.

Наказание за такое преступление – от 2 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.