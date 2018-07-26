Высший совет правосудия не имеет воли наказать судей, – Будко

Иногда судьи, когда снимают с себя мантии, могут выпить лишнего, похулиганить или совершить еще какие-то административные правонарушения. Но к ним наказание приходит значительно реже, чем к обычным украинцам. Как бороться с системой рассказала гость программы "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик – активистка Автомайдана, руководитель проекта "Просуд" Екатерина Будко.

По ее словам, такие истории, когда судьи остаются безнаказанными не редкость. Примером является история с Председателем Одесского окружного административного суда Олегом Глуханчуком, которого в Одессе в начале 2017 года остановили на дорогом автомобиле в нетрезвом состоянии.

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"Он ехал вместе с членом исполнительного комитета Одесского городского совета. Они не только отказались пройти тест на количество выпитого алкоголя, но и подняли скандал, начали оскорблять сотрудников полиции, нецензурно ругаться и даже хотели устроить драку", – рассказала Екатерина Будко.

Дело сначала направили в суд, а затем им несколько месяцев "играли в футбол", перебрасывая между судами. Сначала оно было в Приморском суде Одесской области, затем оказалось в Высшем суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел. В результате дело вернулось в Одессу и было определено, что недостаточно доказательств и его просто закрыли,

– отметила руководитель проекта "Просуд".

"Вместе с тем Высший совет правосудия таки рассмотрел дисциплинарную жалобу относительно Олега Глуханчука, отстранил его от работы на шесть месяцев и отправил на повышение квалификации. Это хоть какое-то наказание, но с другой стороны, когда судья садится за руль пьяным, когда он ведет себя недостойно в общении с другими правоохранительными органами, то чего он может научить Совет судей", – усомнилась активистка.

Екатерина Будко подытожила, что сейчас работают только методы поднятия резонанса в обществе, если этого не будет, то ни Высший совет правосудия, ни суды не будут иметь свободы наказания настоящих судей. Если все будет тихо, то просто будут писаться протоколы и передаваться в суд. А мы о них разве что из реестра судебных решений будем узнавать.

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