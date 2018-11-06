Выставка "Идентичность, прервана" к пятой годовщине Революции Достоинства

8 ноября в Киеве в Музее Ивана Гончара откроется персональная выставка произведений украинского-американской художницы Оли Рондяк "Идентичность, прервана".

Этот проект раскрывает реалии событий Революции Достоинства и одновременно иллюстрирует сочетание истории Украины с историей жизни автора выставки. Процесс формирования новой политической идентичности украинского народа, пробуждение национального сознания, мощным толчком к которому стала революция 2013-2014 года, совпал со временем нахождения художницей собственной прерванной украинской идентичности.

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Экспонированы произведения – это отражение различных эмоциональных состояний женщины в созданных художницей образах. Сама техника, которая синтезирует живопись и коллажи из газетных и журнальных вырезок, посвященных Евромайдану и другим событиям, апеллирует к значительно более широкому прочтения исторического контекста. Антропное измерение является определяющим в ее произведениях. Введение в композиции картин украинского орнамента, элементов традиционного народного костюма, в частности, венков из цветов, лент и несколько трансформированных на современный лад визуальных решений куклы-мотанки достаточно красноречиво свидетельствуют о самоидентификации автора и обнаруживают в художественных произведениях Оли Рондяк неповторимую стилистику.



Работа Оли Рондяк

Истоки народной культуры прослеживаются также в представленных на выставке скульптурах, что апеллируя к формам и семантике традиционной украинской куклы-мотанки, в контексте исторических явлений Украины последних лет (Революция Достоинства, ведение гибридной войны, аннексия Крыма Россией), приобретают новое символическое значение, выступая одновременно как оберег от агрессора, и как правечный символ Матери, исцеляет украинцев от боли и ран прошлого и настоящего.

Поэтому, символическим выдается в перекрестке народной культуры и современной истории сочетание организаторов выставки – Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара" и Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства в надежде, что художественные произведения Оли Рондяк будует побуждать посетителей на обнаружение собственной идентичности.

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