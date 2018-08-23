Выставка военной техники в Киеве: чем украинские военные одолевают врага

В четверг, 23 августа, в Киеве на Михайловской площади открыли выставку современного вооружения и военной техники.

О современном вооружении Украины здесь легко узнать со стендов, которые расположены возле каждого экспоната.

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Один из экспонатов – модернизированный боевой танк Т-64. Это разработка специально для того, чтобы данный танк двигался по асфальту, он может стрелять на расстояние до 10 тысяч метров. Подобные танки для защиты сейчас использует украинская армия на Донбассе. В арсенале украинской армии таких более 700.

Боевой танк Т-64

Беспилотник Raybird-3 может одолеть аж 2,5 тысячи километров, а заряда хватает на 15 часов. Подобные дроны от винтика до пропеллера собирают в Украине.

Беспилотник Raybird-3

Для тех, у кого есть дополнительные вопросы, на выставке работают военные инструкторы. А открывал выставку президент, по его словам, Украина почти полностью отказалась от российских комплектующих и переходит на стандарты НАТО.

Усилия оборонной промышленности сейчас концентрируется на разработке высокотехнологичного современного вооружения, которое полностью соответствует мировым стандартам,

– заверил Порошенко.

Выставка на Михайловской площади будет работать до 24 августа, вход – свободный.