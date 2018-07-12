Выставочный бой между Кличко и Льюисом не состоится: известны причины

Реванш между почетным чемпионом WBC, мэром Киева Виталием Кличко и британцем Ленноксом Льюисом не состоится. Выставочный бой должен был пройти в рамках ежегодного 56-го конгресса WBC, который примет украинская столица с 30 сентября по 5 октября.

Как сообщает ESPN, команда Льюиса пояснила WBC, что никаких предложений относительно боя не получала и согласия на него не давала. Также отсутствие договоренности по выставочному бою подтверждает и сторона Кличко.

Читайте также: Украинец Деревянченко в октябре проведет чемпионский бой против Джейкобса

По словам Виталия Кличко, вырученные средства от реванша должны были пойти на благотворительность.

Напомним, Льюис и Кличко встречались 21 июня 2003 года. Поединок остановили из-за рассечения у Виталия. На момент остановки украинский супертяжеловес выигрывал по подсчетам судей – 58:56.После боя британец пообещал Виталию Кличко провести реванш, но не сдержал слова и через несколько месяцев завершил карьеру.

В настоящее время оба боксера давно завершили профессиональные выступления. Кличко уже 47 лет, и он работает мэром Киева, Льюису вообще исполнилось 52 года.