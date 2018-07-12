19:15
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Выставочный бой между Кличко и Льюисом не состоится: известны причины

274 Читати новину українською
Виталий Кличко против Леннокса Льюиса
Виталий Кличко против Леннокса Льюиса

Реванш между почетным чемпионом WBC, мэром Киева Виталием Кличко и британцем Ленноксом Льюисом не состоится. Выставочный бой должен был пройти в рамках ежегодного 56-го конгресса WBC, который примет украинская столица с 30 сентября по 5 октября.

Как сообщает ESPN, команда Льюиса пояснила WBC, что никаких предложений относительно боя не получала и согласия на него не давала. Также отсутствие договоренности по выставочному бою подтверждает и сторона Кличко.

Читайте также: Украинец Деревянченко в октябре проведет чемпионский бой против Джейкобса

По словам Виталия Кличко, вырученные средства от реванша должны были пойти на благотворительность.

Напомним, Льюис и Кличко встречались 21 июня 2003 года. Поединок остановили из-за рассечения у Виталия. На момент остановки украинский супертяжеловес выигрывал по подсчетам судей – 58:56.После боя британец пообещал Виталию Кличко провести реванш, но не сдержал слова и через несколько месяцев завершил карьеру.

В настоящее время оба боксера давно завершили профессиональные выступления. Кличко уже 47 лет, и он работает мэром Киева, Льюису вообще исполнилось 52 года.

Теги: Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
сегодня, 19:01 Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
Євгенія Мазур 15
В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
сегодня, 18:00 В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
62
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
183
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сегодня, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 107
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Польские полицейские открыли огонь по украинским заробитчанам: есть раненые
 23 февраля , 14:01
Vodafone прекратил работу в так называемой "ЛНР"
 22 февраля , 18:23
В террористической "ДНР" прогремел взрыв: в соцсетях пишут о жертвах
 20 января , 20:21
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук