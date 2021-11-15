Выступал у Шария: нардепа Артема Дмитрука исключат из фракции "Слуга народа"

Народного избранника Артема Дмитрука исключают из фракции "Слуга народа". Давид Арахамия объяснял, что политик "виляет".

На съезде партии 15 ноября приняли соответствующее решение. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Читайте больше "Вот он сейчас виляет": из "слуг" хотят исключить нардепа Дмитрука

Нардепа Дмитрука исключат из фракции "Слуга народа"

На заседании фракции "Слуга народа" приняли решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава,

– написала Палийчук.

Дмитрука также исключат из комитетов Верховной Рады

Пресс-секретарь "СН" написала, что на съезде решили инициировать исключение политиков из комитетов Рады:

Артема Дмитрука – из комитета по вопросам правоохранительной деятельности;

Людмилу Буймистер – из комитета по вопросам экономического развития.

Об исключении Дмитрука заявлял Арахамия

Ранее о вероятном решении заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия.

В частности 4 ноября он сказал, что Дмитрук "виляет" от фракции. Политик объяснил, мол, есть люди, которые идут против и открыто говорят об этом, а есть люди, которые виляют.

Арахамия также сказал, что уверен – цвета, которые использует Дмитрук в своей медийной компании, точно не зеленого цвета. Тогда глава фракции также советовал Дмитруку найти в себе смелость и сказать, что он решил уйти в свободное плавание.

Коротко о деятельности и скандалах с Дмитруком