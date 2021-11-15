Выступал у Шария: нардепа Артема Дмитрука исключат из фракции "Слуга народа"
Источник:телеграм Юлии Палийчук
Народного избранника Артема Дмитрука исключают из фракции "Слуга народа". Давид Арахамия объяснял, что политик "виляет".
На съезде партии 15 ноября приняли соответствующее решение. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.
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Нардепа Дмитрука исключат из фракции "Слуга народа"
На заседании фракции "Слуга народа" приняли решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава,
– написала Палийчук.
Дмитрука также исключат из комитетов Верховной Рады
Пресс-секретарь "СН" написала, что на съезде решили инициировать исключение политиков из комитетов Рады:
- Артема Дмитрука – из комитета по вопросам правоохранительной деятельности;
- Людмилу Буймистер – из комитета по вопросам экономического развития.
Об исключении Дмитрука заявлял Арахамия
Ранее о вероятном решении заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия.
В частности 4 ноября он сказал, что Дмитрук "виляет" от фракции. Политик объяснил, мол, есть люди, которые идут против и открыто говорят об этом, а есть люди, которые виляют.
Арахамия также сказал, что уверен – цвета, которые использует Дмитрук в своей медийной компании, точно не зеленого цвета. Тогда глава фракции также советовал Дмитруку найти в себе смелость и сказать, что он решил уйти в свободное плавание.
Коротко о деятельности и скандалах с Дмитруком
- Артем Дмитрук спортсмен, в 2018 году ставший серебряным призером Кубка мира по кросслифтингу. Также с 2017 года был предпринимателем, основателем спортивных клубов, а также помогал детям из малообеспеченных семей.
- В 2019 году на внеочередных парламентских выборах победил на одномандатном избирательном округе № 133 в Одесской области. Баллотировался от "Слуги народа".
- В 2019 году не смог назвать фамилию премьера, за которого голосовал.
- В 2021 году Дмитрук принял участие в выпуске программы пророссийского пропагандиста, одиозного Анатолия Шария. Темой программы были события 2 мая в Одессе, когда погибли 48 человек.
- Впоследствии Дмитрук публично обозвал покойного художника Александра Ройтбурда.