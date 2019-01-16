Выступление американской гимнастки покорило соцсети за считанные часы: зажигательное видео
На студенческом турнире по гимнастике Under Armour 2019 Collegiate Challenge американская гимнастка Кэтрин Охаши показала яркое выступление.
Пользователей соцсетей поразило то, как девушка легко и непринужденно выполняет сложные акробатические трюки. Особенно в интернете оценили резкое падение гимнастки на шпагат после прыжка.
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Охаши показывала номер под музыку Майкла Джексона. Выступление Кэтрин понравилось судьям, которые поставили ей высший балл.
Видео этого пируэта быстро разошлось в соцсети Twitter. Сейчас в видео более 37 миллионов просмотров, 164 тысячи репостов и 685 тысяч лайков.
Источник: 24 Канал
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