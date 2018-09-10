Выступление Ивана Дорна на "Танцах со звездами" – это... Ваше мнение
Новый выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" запомнился зрителям не только страстными танцами и выступлением одиозного исполнителя Ивана Дорна.
Пользователей соцсетей не на шутку возмутило выступление Дорна, который ранее назвал в интервью войну на Донбассе "ссорой двух братьев".
Читайте также: Выступление Ивана Дорна на "Танцах со звездами": бурная реакция соцсетей
После волны критики со стороны зрителей, видео с Дорном удалили с YouTube, а также ограничили доступ к нему на сайте.
А что для вас означает "возвращение" певца на украинскую сцену?
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Добротворская ТЭС требует инвестиций29 августа 2011 , 18:10
Список кандидатов от УДАРа, прошедших в Раду9 ноября 2012 , 17:45
Австрия проиграла Венгрии. Драгович не доиграл матч до конца из-за удаления14 июня 2016 , 20:54