Выступление Ивана Дорна на "Танцах со звездами" – это... Ваше мнение

Новый выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" запомнился зрителям не только страстными танцами и выступлением одиозного исполнителя Ивана Дорна.

Пользователей соцсетей не на шутку возмутило выступление Дорна, который ранее назвал в интервью войну на Донбассе "ссорой двух братьев".

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После волны критики со стороны зрителей, видео с Дорном удалили с YouTube, а также ограничили доступ к нему на сайте.

А что для вас означает "возвращение" певца на украинскую сцену?