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Выступление Ивана Дорна на "Танцах со звездами": бурная реакция соцсетей

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Иван Дорн
Иван Дорн / Instagram / @dorn_ivan

Третий прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" отметился не только зажигательными танцами, но и выступлением скандального исполнителя Ивана Дорна. Пользователи соцсетей уже успели прокомментировать провокационный номер в прямом эфире.

Это уже не первая реакция соцсетей на участие скандальных звезд в проекте "Танцы со звездами". Сначала на шоу пригласили жену скандального политика Виктора Медвечука – Оксану Марченко. Волна возмущения не только прокатилась по Украине, но и дошла до журналистов "1+1". Несмотря на шквал возмущения телеведущая все же вышла на паркет.

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На этот раз во время третьего эфира украинский певец российского происхождения Иван Дорн, который часто гастролирует по России, исполнил русскоязычную песню с повторяющимися словами "Опомнись". Перед его выступлением ведущий Юрий Горбунов отметил, что это "возвращение" певца, а в анонсе звучало, что все ждали появления Дорна на украинской сцене.

Пользователи социальных сетей и давние поклонники проекта негативно отреагировали на появление российского гастролера в шоу и вообще на телеканале "1+1".

"Дорн будет выступать в "Танцы со звездами". Что не так с "1+1", уже совсем "СТБ"?".

"Дорн появился и уже его нет... Ку ку... Чудо чудес. Скриншотик, прикреплю для упоминания и доказательства, что национальный канал Украины просто рулит, но не в ту сторону".

"Что? Иван Дорн. "Танцы со звездами"".

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Сначала Марченко в прайм тайм, теперь Дорн. Ну что, "1+1" , что следующее? "Медведчук наш президент"?".

"Здесь сейчас Иван Дорн на телеканале "1+1" пел про "утопить весь мир". Интересно... А будут акции пикета против его выступления".

"Мне вот просто интересно, когда Ваня Дорн на "Голосе страны" плакал под "Пливе кача", о чем он думал бл*дь?".

"На ночь включила телевизор и случайно наткнулась на "Танцы". Это шок, друзья, сплошной... кстати, звездный гость с музыкальным номером – Иван Дорн с подводкой "возвращение звезды...".

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Но нашлись и такие пользователи, которые одобрили неожиданное выступление Ивана Дорна.

Иван Дорн искренне удивил. Смело, как ни крути посвящать каналу "1+1" песню со словами: "Вчера бегали за мной на заправках, а теперь я у них в музыкальных заставках".

"Нет-нет-нет, старый добрый лапочка-Дорн лучше, чем такой неординарный".

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Соцсети Российские гастролеры Скандал Иван Дорн
Источник: 24 Канал
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