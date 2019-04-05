Выступление на канале олигарха и концерт в Броварах: где были кандидаты вместо дебатов

Перед первым туром должны были состояться дебаты кандидатов в президенты на канале "UA:Первый". Однако вместо канала, что финансируется деньгами налогоплательщиков, претенденты отдали предпочтение концертам или выступлениям на канале богатейшего человека Украины. Поэтому вместо острых вопросов, которые могли задать журналисты и специалисты в студии "UA:Первого", проходил монолог на ТРК "Украина"

Не с кем дебатировать

Финальные теледебаты первого тура между тремя главными претендентами на пост президента Украины – Петром Порошенко, Владимиром Зеленским и Юлией Тимошенко планировались 29 марта.

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Однако места, которые были подготовлены для этих кандидатов, остались пустыми. Поэтому вместо живых оппонентов в студии установили манекены.



В студии "Общественного" вместо кандидатов поставили манекены

Профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Нина Чалая предполагает, что никто из них не захотел рисковать.

Любое невзвешенное слово или невзвешенное действие может привести к непредсказуемым результатам,

– рассказывает Нина Чала.

Уже после начала программы неожиданно приехал один из кандидатов. Точнее, кандидат – Юлия Тимошенко. Она планировала сообщить, что без оппонентов в эфире участвовать не будет. По дороге в студию журналисту "Схем" удалось задать ей несколько вопросов. Однако кандидатка общалась не слишком охотно и избегала прямых ответов на вопросы, касавшиеся олигарха Игоря Коломойского.

Кандидат в президенты приехала в телецентр с группой поддержки. Они представились, как "Батькивщина-молодая". Но в студию их не пропустили, поэтому они разместились перед телевизором в другой комнате.



Группа поддержки Тимошенко

Как оказалось, лишь на несколько минут, что ровно ко времени пребывания кандидатки в эфире "Общественного". Юлия Тимошенко зашла в студию, поблагодарила тех, кто собрался, повторила тезис, что планировала говорить с двумя кандидатами в президенты и покинула телеканал.

Позже выяснилось, что в тот вечер Юлию Тимошенко можно было увидеть в эфире ТРК "Украина", что принадлежит Ринату Ахметову, которого в команде кандидатки называют олигархом.

Олигарх по классическим признаком – это крупный бизнесмен, который зарабатывает большую или основную часть на бюджетных средствах. Который имеет влияние на политику. И у которого соответственно есть медиа,

– пояснил соратник Тимошенко Сергей Власенко.

​В списке тех, кого он сам считает украинскими олигархами, вспоминает Петра Порошенко, Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина.

Однако Юлия Тимошенко не единственный кандидат, который в тот день появился в эфире ТРК "Украина" Рината Ахметова. Петр Порошенко выступал на том же канале именно перед лидером "Батькивщины". Однако не на дебатах, которых в тот вечер ждали Порошенко вместе с другими кандидатами на "Общественном".

У каждого кандидата в программе записано то, что они борются с олигархами. Однако они хотят ходить на крупные олигархические каналы, где им делают теплые ванны, устраивают бенефисы. Где им не задают острых вопросов,

– замечает ведущая теледебатов на "Общественном" Мирослава Барчук.



Мирослава Барчук

"Схемы" поинтересовались у команды Порошенко почему кандидат игнорирует теледебаты у его команды еще накануне. Тогда спикер избирательного штаба президента Олег Медведев объяснил все тем, что кандидатов много, а президент один.

Дебаты vs гастроли

Когда должны были проходить теледебаты между основными кандидатами в президенты на "Общественном", еще один претендент Владимир Зеленский проводил концерт в городе Бровары под Киевом. Там звучали шутки об олигархах и оппонентах в политических гонках. Впоследствии участники "Квартала 95" исполнили песню, в которой вспомнили и о родине, и о власти.



Концерт "95 квартала" в Броварах

В конце концерта кандидат в президенты Владимир Зеленский спросил, считают ли зрители такой концерт агитацией. Публика в ответ гулом ответила, что нет. После выступления съемочная группа "Схем" подошла к кандидату, чтобы задать ему вопрос.

Во время разговора с Зеленским охранники оттеснили оператора "Радио Свобода" от журналиста на несколько десятков метров за кулисы, применив силу.



Оператора "Радио Свобода" оттеснила охрана

Свое неучастие в теледебатах на "Общественном" Владимир Зеленский объяснил концертным графиком.

Я там не был, потому что заранее все знали, что у нас гастроли,

– объяснил кандидат в президенты Владимир Зеленский.

А в ответ на вопрос о его будущей команде, шоумен рассмеялся и отметил, что кумовства не будет.

День "Пе" / День "Зе"

День выборов – это первый раз, когда кандидат Зеленский оказался в окружении журналистов, которые были жаждущими к вопросам. В частности, спросили его и о 15-комнатной вилле в Италии, которую нашли журналисты "Следствие.Инфо".

Все задекларировано. В нашей компании была западная недвижимость, в которую вкладывали деньги. Как только будем снимать новый фильм, то будем использовать эту виллу. Вот и все,

– пояснил Зеленский.

В тот же день съемочная группа "Схем" хотела задать вопрос другому кандидату – Петру Порошенко. Также перед голосованием на избирательном участке.



Петр Порошенко

"Схемы" подготовили для президента особый вопрос, относительно их разоблачительного фильма-расследования "П. дал добро". В этом материале рассказали о том, что его близкий соратник Игорь Кононенко вместе с другими высокопоставленными вероятно причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких облэнерго.

В день выборов "Схемы" снова пошли с вопросами к кандидату Петру Порошенко. Чтобы поинтересоваться планируются ли изменения в его команде в случае победы во втором туре, и будут ли изменения для генерального прокурора.



Петр Порошенко с журналистом "Схем"

Президент решил на этот вопрос не отвечать, объяснив это тем, что выбирают не прокурора, а президента Украины.

Зато в избирательном штабе Порошенко объяснили, что пока изменения в команде Петра Порошенко не планируются. "Те люди, которые были, останутся. Однако наша команда увеличится", – заявил журналистам один из руководителей штаба Сергей Березенко.​

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​О судьбе обещания Порошенко продать бизнес в случае победы на выборах тоже пришлось отвечать членам его команды. Спикер штаба Олег Медведев пояснил, что такого обещания на второй тур не слышал, что касается первого срока, то он частично выполнил. Есть заявления высокопоставленных представителей "Roshen", что в тех экономических условиях, которые были в Украине в 2014 и 2015 годах, они это реализовать не смогли.

О президентских планах на олигархов – смотрите в программе.