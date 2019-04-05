22:27
5 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Разработан новый российский самолет. Путин рекламирует одежду
      Вєсті Кремля
      21:39, сегодня
      Вести.UA: Ультиматум Зеленского по поводу дебатов. Ляшко хайпанул на теме анализов
      Вєсті.UA
      19:59, сегодня
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Схемы
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выступление на канале олигарха и концерт в Броварах: где были кандидаты вместо дебатов

      Схемы 80 Читати новину українською

      Перед первым туром должны были состояться дебаты кандидатов в президенты на канале "UA:Первый". Однако вместо канала, что финансируется деньгами налогоплательщиков, претенденты отдали предпочтение концертам или выступлениям на канале богатейшего человека Украины. Поэтому вместо острых вопросов, которые могли задать журналисты и специалисты в студии "UA:Первого", проходил монолог на ТРК "Украина"

      Не с кем дебатировать

      Финальные теледебаты первого тура между тремя главными претендентами на пост президента Украины – Петром Порошенко, Владимиром Зеленским и Юлией Тимошенко планировались 29 марта.

      Читайте также: Как соратник Порошенко Кононенко зарабатывал на схемах в энергетике

      Однако места, которые были подготовлены для этих кандидатов, остались пустыми. Поэтому вместо живых оппонентов в студии установили манекены.

      Манекени
      В студии "Общественного" вместо кандидатов поставили манекены

      Профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Нина Чалая предполагает, что никто из них не захотел рисковать.

      Любое невзвешенное слово или невзвешенное действие может привести к непредсказуемым результатам,
      – рассказывает Нина Чала.

      Уже после начала программы неожиданно приехал один из кандидатов. Точнее, кандидат – Юлия Тимошенко. Она планировала сообщить, что без оппонентов в эфире участвовать не будет. По дороге в студию журналисту "Схем" удалось задать ей несколько вопросов. Однако кандидатка общалась не слишком охотно и избегала прямых ответов на вопросы, касавшиеся олигарха Игоря Коломойского.

      Кандидат в президенты приехала в телецентр с группой поддержки. Они представились, как "Батькивщина-молодая". Но в студию их не пропустили, поэтому они разместились перед телевизором в другой комнате.

      Група підтримки Тимошенко
      Группа поддержки Тимошенко

      Как оказалось, лишь на несколько минут, что ровно ко времени пребывания кандидатки в эфире "Общественного". Юлия Тимошенко зашла в студию, поблагодарила тех, кто собрался, повторила тезис, что планировала говорить с двумя кандидатами в президенты и покинула телеканал.

      Позже выяснилось, что в тот вечер Юлию Тимошенко можно было увидеть в эфире ТРК "Украина", что принадлежит Ринату Ахметову, которого в команде кандидатки называют олигархом.

      Олигарх по классическим признаком – это крупный бизнесмен, который зарабатывает большую или основную часть на бюджетных средствах. Который имеет влияние на политику. И у которого соответственно есть медиа,
      – пояснил соратник Тимошенко Сергей Власенко.

      ​В списке тех, кого он сам считает украинскими олигархами, вспоминает Петра Порошенко, Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина.

      Однако Юлия Тимошенко не единственный кандидат, который в тот день появился в эфире ТРК "Украина" Рината Ахметова. Петр Порошенко выступал на том же канале именно перед лидером "Батькивщины". Однако не на дебатах, которых в тот вечер ждали Порошенко вместе с другими кандидатами на "Общественном".

      У каждого кандидата в программе записано то, что они борются с олигархами. Однако они хотят ходить на крупные олигархические каналы, где им делают теплые ванны, устраивают бенефисы. Где им не задают острых вопросов,
      – замечает ведущая теледебатов на "Общественном" Мирослава Барчук.

      Мирослава Барчук
      Мирослава Барчук

      "Схемы" поинтересовались у команды Порошенко почему кандидат игнорирует теледебаты у его команды еще накануне. Тогда спикер избирательного штаба президента Олег Медведев объяснил все тем, что кандидатов много, а президент один.

      Дебаты vs гастроли

      Когда должны были проходить теледебаты между основными кандидатами в президенты на "Общественном", еще один претендент Владимир Зеленский проводил концерт в городе Бровары под Киевом. Там звучали шутки об олигархах и оппонентах в политических гонках. Впоследствии участники "Квартала 95" исполнили песню, в которой вспомнили и о родине, и о власти.

      Концерт
      Концерт "95 квартала" в Броварах

      В конце концерта кандидат в президенты Владимир Зеленский спросил, считают ли зрители такой концерт агитацией. Публика в ответ гулом ответила, что нет. После выступления съемочная группа "Схем" подошла к кандидату, чтобы задать ему вопрос.

      Во время разговора с Зеленским охранники оттеснили оператора "Радио Свобода" от журналиста на несколько десятков метров за кулисы, применив силу.

      Зленський
      Оператора "Радио Свобода" оттеснила охрана

      Свое неучастие в теледебатах на "Общественном" Владимир Зеленский объяснил концертным графиком.

      Я там не был, потому что заранее все знали, что у нас гастроли,
      – объяснил кандидат в президенты Владимир Зеленский.

      А в ответ на вопрос о его будущей команде, шоумен рассмеялся и отметил, что кумовства не будет.

      День "Пе" / День "Зе"

      День выборов – это первый раз, когда кандидат Зеленский оказался в окружении журналистов, которые были жаждущими к вопросам. В частности, спросили его и о 15-комнатной вилле в Италии, которую нашли журналисты "Следствие.Инфо".

      Все задекларировано. В нашей компании была западная недвижимость, в которую вкладывали деньги. Как только будем снимать новый фильм, то будем использовать эту виллу. Вот и все,
      – пояснил Зеленский.

      В тот же день съемочная группа "Схем" хотела задать вопрос другому кандидату – Петру Порошенко. Также перед голосованием на избирательном участке.

      Петро Порошенко
      Петр Порошенко

      "Схемы" подготовили для президента особый вопрос, относительно их разоблачительного фильма-расследования "П. дал добро". В этом материале рассказали о том, что его близкий соратник Игорь Кононенко вместе с другими высокопоставленными вероятно причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких облэнерго.

      В день выборов "Схемы" снова пошли с вопросами к кандидату Петру Порошенко. Чтобы поинтересоваться планируются ли изменения в его команде в случае победы во втором туре, и будут ли изменения для генерального прокурора.

      Порошенко
      Петр Порошенко с журналистом "Схем"

      Президент решил на этот вопрос не отвечать, объяснив это тем, что выбирают не прокурора, а президента Украины.

      Зато в избирательном штабе Порошенко объяснили, что пока изменения в команде Петра Порошенко не планируются. "Те люди, которые были, останутся. Однако наша команда увеличится", – заявил журналистам один из руководителей штаба Сергей Березенко.​

      Читайте также: Противостояние силовиков: как Порошенко и Тимошенко используют СБУ, ГПУ и МВД перед выборами

      ​О судьбе обещания Порошенко продать бизнес в случае победы на выборах тоже пришлось отвечать членам его команды. Спикер штаба Олег Медведев пояснил, что такого обещания на второй тур не слышал, что касается первого срока, то он частично выполнил. Есть заявления высокопоставленных представителей "Roshen", что в тех экономических условиях, которые были в Украине в 2014 и 2015 годах, они это реализовать не смогли.

      О президентских планах на олигархов – смотрите в программе.

      blog_ava
      Почему дебаты не изменят рейтинги Зеленского и Порошенко: мнение эксперта
      сегодня
      1459
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Ринат Ахметов Игорь Коломойский ВО Батьківщина Сергей Левочкин Дмитрий Фирташ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 5 апреля: анализы кандидатов и обстрел "Марьинки"
      сегодня , 22:11 Главные новости 5 апреля: анализы кандидатов и обстрел "Марьинки"
      53
      Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      сегодня , 22:00 Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      Світові Медіа 276
      Советники Зеленского: кто они и что о них известно
      сегодня , 20:00 Советники Зеленского: кто они и что о них известно
      1059
      Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      сегодня , 19:30 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      Олександр Бевза 98
      Самый демократический и либеральный кандидат собирается разрушить реформу НБУ
      сегодня , 19:00 Самый демократический и либеральный кандидат собирается разрушить реформу НБУ
      Сергій Фурса 325
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук