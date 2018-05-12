Выступление победителя Евровидения 2018 Нетты Барзилай: впечатляющее видео

Победителем Евровидения 2018 стала участница от Израиля – Нетта Барзилай с песней "Toy". По результатам голосования жюри и телезрителей певица получила 529 баллов.

В финале Евровидения 2018 в португальском Лиссабоне 12 мая победила участница от Израиля – Нетта Барзилай с песней "Toy". Певица набрала 212 баллов от жюри. После объявления результатов песенного конкурса по традиции победитель исполнил свою песню "Toy" еще раз.

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Смотрите выступление победителя Евровидения 2018 Нетты Барзилай от Израиля: видео

Финал Евровидения 2018 состоялся в португальском Лиссабоне 12 мая. В финале первенство оспаривали 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая.

Из первого полуфинала в финал прошли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия. Победители второго полуфинала – это конкурсанты из Сербии, Молдовы, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.

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Еще 5 участников (Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция) выступили сразу в финале на правах стран-основательниц конкурса. Португалия попала сразу в финал как страна-хозяин. Представитель Португалии – певица Клаудиа Паскаль с песней "O jardim" – выступила под номером 8.

К слову, ранее букмекеры прогнозировали, что победу одержит Нетта Барзилай (Netta Barzilai) из Израиля, второе место пророчили Александру Рыбаку из Норвегии, а третье – дуэту Madame Monsieur из Франции. Шансы украинского исполнителя букмекеры сначала оценивали не очень высоко, прогнозируя ему место по итогам финала в конце двадцатки. Впрочем, после первой репетиции ставки на представителя Украины на Евровидении 2018 существенно выросли. По результатам финала, представитель Украины – MELOVIN с песней "Under The Ladder" – занял 17 место.

В 2018 году Португалия впервые принимает шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве. Всего в конкурсе песни Евровидение 2018 приняли участие 43 страны, в том числе Австралия, расположенная далеко от Европы, но при этом страна получила специальное разрешение от организационного комитета. Также на конкурс вернулась Россия, которая в прошлом году отказалась участвовать в конкурсе в Киеве из-за скандала с российской представительницей Юлией Самойловой.

В этом году сразу ряд стран отказались от участия в конкурсе – Андорра, Босния и Герцеговина, Люксембург, Монако, Словакия и Турция.

Евровидение 2018 стало для Украины уже 15-м. За это время представители нашей страны пропускали конкурс только 1 раз – в 2015 году в следствии сложной ситуации в стране из-за российской агрессию на Донбассе и в Крыму. Все предыдущие 14 раз представители Украины выходили в финал Евровидения. Победу Украине принесли певицы Руслана и Джамала в 2004 и 2016 годах соответственно, и по иронии судьбы свои худшие результаты украинские исполнители показывали на следующий год после победного Евровидения – Гринджолы с песней "Разом нас багато" заняли 19 место, а O.Torvald на "домашнем "Евровидении 2017 заняли лишь 24 место, что стало худшим результатом для Украины за всю историю участия в Евровидении.