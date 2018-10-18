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      Выступление Стинга в Киеве: какие требования легендарный певец поставил организаторам

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      Стинг: требования к организаторам концерта
      Стинг: требования к организаторам концерта / traveltaormina.com

      Британский певец Стинг приедет в Киев. Выступление легендарного артиста запланировано на 14 ноября. Журналисты решили поинтересоваться, какие требования ставит Стинг перед организацией концерта.

      Известно, что певец подготовил для украинцев сюрприз – в Киев он приедет в сопровождении ямайского регги-исполнителя Шэгги. Артисты представят альбом "44/876" и споют известные хиты. После мирового турне Стинг намерен взять паузу на несколько лет.

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      Стинг и Шэгги/ фото пресс-службы

      Как и все звезды, британец имел несколько требований, которые поставил перед организаторами. Одна из них – отсутствие VIP-зоны под сценой. Стинг хочет быть как можно ближе к зрителям.

      Одно из главных пожеланий Стинга – видеть со сцены своих поклонников. Он действительно хочет петь с ними, танцевать с залом и под зажигательное регги вместе создавать positive vibes. Поэтому менеджер Стинга заранее попросил нас проследить, чтобы никаких диванов, столов и других "богемных" проявлений в непосредственной близости к сцене на концерте не было,
      – рассказал промоутер киевского концерта Владимир Бурцев.

      Перед грандиозным концертом в Киев приедет команда музыканта, которая позаботится об установке необходимой аппаратуры. Все оборудование, по словам организаторов, Стинг привезет из Лондона. А вот настраиваться певец будет с помощью медитации, поэтому перед концертом для него оборудуют специальную комнату, стены которой покроют темной тканью.

      Отметим, что Стинг и Шэгги прилетят в Киев частным самолетом. Сопровождать артистов будет персональный повар – тетушка Чарли. Женщина всегда ездит со Стингом на гастроли и готовит для него любимые блюда из местных продуктов.

      Кто такой Стинг? 65-летний британский музыкант и актер, в 1976-1984 годах был лидером группы The Police. За свою более чем 40-летнюю карьеру певец продал более 100 миллионов копий альбомов и получил 16 наград Grammy. Последний альбом Стинга с названием 57th & 9th вышел в ноябре 2016 года. Артист также снялся в фильмах "Дюна", "Невеста", "Приключения барона Мюнхгаузена", "Джулия и Джулия" и "Карты, деньги, два ствола". В ноябре Стинг в третий раз выступит перед украинскими поклонниками, ведь певец приезжал в столицу в 2011 и 2017 годах. В то же время для рэгги-певца Шегги приезд в Киев будет дебютным.

      Теги: LifeStyle Музыка Стинг
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 октября
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