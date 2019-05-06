Выталкивали из горящего самолета: как спасали пассажиров авиасудна Superjet 100 в "Шереметьево"

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась в пассажирском самолете Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево", принимала активное участие в эвакуации людей из авиасудна. Она заявила, что экипаж фактически выталкивал людей из горящего самолета.

По словам Касаткиной, люди начали вставать с кресел и пробираться к выходу, когда воздушное судно все еще двигалось с большой скоростью. Пассажиры звонили родным и кричали, что самолет горит и падает. Запись рассказа стюардессы опубликовал Telegram канал Baza.

Читайте также: Появилось видео с моментом аварийной посадки самолета Superjet 100 в "Шереметьево"

Сразу после остановки самолета бортпроводница начала эвакуацию пассажиров.

Все произошло очень быстро, ни секунды не было времени. Пассажиров выталкивала. Каждого за шиворот вытаскивала, чтобы они не задерживались на эвакуации,

– рассказала Касаткина.

Стюардесса подтвердила, что в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью. Слева на борту самолета произошел хлопок, потом все окутало черным дымом. По словам Касаткиной, внутри самолета огня не было, однако иллюминаторы начали плавиться еще до остановки авиасудна.

В свою очередь, командир самолета Денис Евдокимов подробно описал хронологию событий.

По словам пилота, после взлета в воздушное судно ударила молния, из-за чего произошла потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления. Радиосвязь потом удалось частично восстановить, в то же время экипажу помогли диспетчеры, которые задавали курс на вывод лайнера на взлетно-посадочную полосу.

При посадке скорость самолета, как утверждает Евдокимов, была обычной.

"Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости до момента касания. Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю. Скорости было достаточно, к полосе подходили согласно процедуре", – отметил пилот.

Он также подтвердил, что самолет загорелся уже после удара о землю.

Что случилось с пассажирским самолетом Superjet 100?

Самолет "Аэрофлота", на борту которого находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, летел из Москвы в Мурманск. Через полчаса после взлета он совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Во время посадки в самолета загорелся хвост. Масштабный пожар удалось ликвидировать только после того, как задняя часть лайнера выгорела полностью. По предварительным данным, в катастрофе погиб 41 человек. Пока известно о 33 спасенных.



Список выживших в авиакатастрофе в "Шереметьево"

За последний год в России возникло не менее 8 неприятных ситуаций с Sukhoi Superjet 100:

Апрель 2019. Вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019. В "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019. SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" зацепил крылом фонарный столб.

Октябрь 2018. Самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018. Испытательный Самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018. Superjet 100 следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Российская власть должна была запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.

Что это за самолет?

Sukhoi Superjet 100 – региональный реактивный пассажирский самолет в двух версиях: для перевозки 75 или 95 пассажиров. Летает на расстояние до 3 тысяч километров. Самолет с 2008 года выпускает совместное предприятие Superjet International при участии нескольких иностранных компаний. К 2014 году большинство главных узлов самолета производили не в России.



Совместное предприятие Superjet International основали в сентябре 2007 года российская компания ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (49% капитала) и итальянский военно-авиационный концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51% капитала).



Российские специалисты называют этот проект одним из самых амбициозных в авиапроме России. Он должен возродить авиапромышленность России после распада СРС и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. Его из бюджета финансировали очень щедро.