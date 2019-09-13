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      Выведение экономики из тени и борьба с "вампирами", – Зеленский о преодолении бедности

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент считает, что такие слова, как "монополии", "рейдерство" и "контрабанда", – должны стать архаизмами в Украине. Для преодоления бедности, по мнению Зеленского, необходим стремительный рост экономики.

      Такие свои мысли президент Зеленский высказал во время речи на ежегодном международном форуме YES, который проходит в Киеве.

      Мнение: Налоговая реформа от "Слуги народа" может развалить Украину, – Федорин

      Для стремительного роста экономика Украина должна выйти из тени, как бы этому не противодействовали, извините за такое сравнение, экономические вампиры, которые боятся дневного света,
      – подчеркнул украинский лидер.

      Он также добавил, что право частной собственности в Украине должно стать "священным правом".

      Внимание! Целью нового кабмина, по словам его главы Алексея Гончарука, является рост ВВП Украины минимум на 40% в ближайшие 5 лет.

      Следует заметить, что в эти дни в Украине работает миссия Международного валютного фонда. Целью переговоров, которые продлятся до 24 сентября, является заключение так называемой staff agreement – предварительного соглашения с ключевыми параметрами будущей программы с фондом.

      По прогнозам Нацбанка, подписание соглашения о новой программе расширенного финансирования с МВФ можно достичь до конца этого года. Она рассчитана на срок 3 – 4 года, а ее объем составляет 5 – 10 миллиардов долларов. Это позволит к январю получить первый транш в размере около 2 миллиардов долларов.

      Интересно: Счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах, – Зеленский

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины
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