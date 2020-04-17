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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Выведут войска, возьмем границу под контроль и тогда будут выборы на Донбассе, – Зеленский

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      Володимир Зеленський назвав три кроки до виборів на окупованих територіях

      Президент Украины отметил, что в первую очередь важно вернуть оккупированные территории. А потом проводить местные выборы.

      Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время ток-шоу "Свобода слова", сообщает 24 канал.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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