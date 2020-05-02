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      Выздоровевших больше, чем новых больных, но не время расслабляться, – врач

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      На сколько процентов заполнены кровати для больных COVID-19
      На сколько процентов заполнены кровати для больных COVID-19 / ua.news

      Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко заявила, что еще в конце апреля кровати для больных COVID-19 были заполнены на 100%. Теперь же свободные места есть. Кроме того, количество тех, кто выздоровел от коронавируса больше тех, кто заболел.

      Антоненко объяснила, что еще на прошлой неделе в инфекционном корпусе Александровской больницы находились 86 – 88 больных. По состоянию на 29 апреля в больнице находятся 69 человек. Об этом Людмила Антоненко сказала в интервью LB.ua.

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      Она отметила, что в Александровской больнице есть 3 инфекционных отделения, которые, бывает, загружены на 100%.

      Мы были морально готовы к тому, что будем принимать много больных, и это будут больные тяжелые. Учитывая наличие опытных специалистов в инфекционных отделениях, я и мой персонал были достаточно спокойными,
      – сказала врач.

      Антоненко заявила, что, когда начали поступать больные COVID-19, врачи Александровской больницы были обеспечены всем, чем на тот период можно было обеспечить. И чрезвычайной ситуации не было. Часть необходимого больница закупила через торги на "Прозорро", что-то также дал департамент здравоохранения.

      Лікарка Олександріївської лікарні
      В Александровской больнице есть 3 инфекционных отделения / Фото LB.ua

      Главный врач добавила, что за последние 2 дня количество новых больных меньше количества тех, кто оправился от коронавируса.

      Два дня – это еще мало, чтобы говорить о тенденции. Я бы не расслаблялась. Но есть факт – 2 – 3 суток у нас поступления до 10 больных. В реанимации находятся 5 больных, они зависимы от кислорода, но не на ИВЛ и не на ЭКМО,
      – сказала Антоненко.

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      • По состоянию на 2 мая в Киеве 1 492 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 25 из них закончились летально. За последние сутки в столице диагностировали 41 новый случай заболевания COVID-19.
      • Министерство здравоохранения считает, что сейчас в Украине благоприятная эпидемическая ситуация для того, чтобы начать отменять карантин с 11 мая. В правительстве уже работают над постепенным смягчением карантина.
      • С 1 мая в Украине снова заработали более 280 крытых продовольственных рынков. В Министерстве здравоохранения разработали определенные требования. За нарушение правил торговые точки или даже весь рынок будут закрывать на неделю. 
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Больница Новости Киева
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