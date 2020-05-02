Выздоровевших больше, чем новых больных, но не время расслабляться, – врач

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко заявила, что еще в конце апреля кровати для больных COVID-19 были заполнены на 100%. Теперь же свободные места есть. Кроме того, количество тех, кто выздоровел от коронавируса больше тех, кто заболел.

Антоненко объяснила, что еще на прошлой неделе в инфекционном корпусе Александровской больницы находились 86 – 88 больных. По состоянию на 29 апреля в больнице находятся 69 человек. Об этом Людмила Антоненко сказала в интервью LB.ua.

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Она отметила, что в Александровской больнице есть 3 инфекционных отделения, которые, бывает, загружены на 100%.

Мы были морально готовы к тому, что будем принимать много больных, и это будут больные тяжелые. Учитывая наличие опытных специалистов в инфекционных отделениях, я и мой персонал были достаточно спокойными,

– сказала врач.

Антоненко заявила, что, когда начали поступать больные COVID-19, врачи Александровской больницы были обеспечены всем, чем на тот период можно было обеспечить. И чрезвычайной ситуации не было. Часть необходимого больница закупила через торги на "Прозорро", что-то также дал департамент здравоохранения.



В Александровской больнице есть 3 инфекционных отделения / Фото LB.ua

Главный врач добавила, что за последние 2 дня количество новых больных меньше количества тех, кто оправился от коронавируса.

Два дня – это еще мало, чтобы говорить о тенденции. Я бы не расслаблялась. Но есть факт – 2 – 3 суток у нас поступления до 10 больных. В реанимации находятся 5 больных, они зависимы от кислорода, но не на ИВЛ и не на ЭКМО,

– сказала Антоненко.

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