Обломки снарядов были в брюшной полости. Кроме того, мужчина получил сотрясение головного мозга, контузию, акубаротравму, нарушение слуха.

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Его доставили в больницу Мечникова в Днепре. Медики провели 2 сложных операции. Главный врач Сергей Рыженко сообщил, что теперь состояние пациента позволяет ему передвигаться самостоятельно.

Рыженко отметил, что радостные минуты встречи с пациентом "вселяют веру в его будущее".

Текст поста Сергея Рыженко:

В его жизни планы перевернулись...

Игорь, 56 лет, из Донецкой области, житель Красногоровки, бывший шахтер.

Два снаряда влетело в его квартиру. Десятки ранений осколками в брюшную полость, разбитая печень, сотрясение головного мозга, контузия, акубаротравма, плохо слышит.

На всех этапах, начиная с Курахово до Мечникова, врачи спасали его жизнь. Две недели реанимации.

Сегодня с врачом пришел сам. В его взгляде слишком много боли и переживаний за будущее. Радостные минуты встречи после тяжелых ранений вселяют уверенность в его будущее.

Что известно об обстреле Красногоровки

Российские наемники 5 августа обстреляли жилые кварталы в Красногоровке. Оккупанты попали в квартиру на улице Восточной. Местный житель получил ранения.

Снаряды попали в балкон и полностью его разрушили. Пострадали также соседние окна, а сама квартира превратилась в руины.

Полиция открыла уголовное дело. Боевикам может грозить от 8 до 12 лет тюрьмы.



Разрушенная квартира / Фото Нацполиции