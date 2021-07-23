Мужчину унесло потоком воды во время ливня в Одессе: выжил kb он

В Одессе во время ливня ночью 22 июля мужчину захватило течение и понесло в сторону моря. Впоследствии оказалось, что он все же смог выжить и выбраться. Сейчас пострадавший находится в больнице. Медики рассказали о его состоянии.

Как человек спасся – не помнит. Об этом стало известно 23 июля.

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Его считали погибшим

О том, что мужчину понесло течением, сообщили очевидцы, которые это сняли. Впоследствии его начали искать в акватории вблизи Аркадии и считали погибшим.

В сети сообщали, что пострадавший – поляк. В момент инцидента он якобы был пьян.

Однако затем выяснилось, что мужчина с видео все же выжил. Его доставили в 11 больницу.

Каково его состояние

Сообщают, что пострадавший потерял сознание. Он не помнит, как смог выбраться. У него диагностировали черепно-мозговую травму и частичную потерю памяти.

К нам доставили пациента с нарушением сознания, который получил травмы во время стихийного бедствия. Сейчас он проходит лечение в нейрохирургическом отделении. Состояние его стабильное,

– рассказала нейрохирург одесской больницы №11 Лариса Петкова.

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