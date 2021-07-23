Мужчину унесло потоком воды во время ливня в Одессе: выжил kb он
Источник:ТСН
В Одессе во время ливня ночью 22 июля мужчину захватило течение и понесло в сторону моря. Впоследствии оказалось, что он все же смог выжить и выбраться. Сейчас пострадавший находится в больнице. Медики рассказали о его состоянии.
Как человек спасся – не помнит. Об этом стало известно 23 июля.
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Его считали погибшим
О том, что мужчину понесло течением, сообщили очевидцы, которые это сняли. Впоследствии его начали искать в акватории вблизи Аркадии и считали погибшим.
В сети сообщали, что пострадавший – поляк. В момент инцидента он якобы был пьян.
Однако затем выяснилось, что мужчина с видео все же выжил. Его доставили в 11 больницу.
Каково его состояние
Сообщают, что пострадавший потерял сознание. Он не помнит, как смог выбраться. У него диагностировали черепно-мозговую травму и частичную потерю памяти.
К нам доставили пациента с нарушением сознания, который получил травмы во время стихийного бедствия. Сейчас он проходит лечение в нейрохирургическом отделении. Состояние его стабильное,
– рассказала нейрохирург одесской больницы №11 Лариса Петкова.
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Коротко о потопе в Одессе
- Ночью 22 июля начался ливень и в городе начался ужасный потоп.
- Позже в ГСЧС сообщили, что за ночь выпало 80% месячной нормы.
- Там были затоплены дороги, дома, а также рушились стены и падали деревья.
- Авиакомпании отменили многие рейсы – объяснили это плохой видимостью.
- В Одессе на день перестали ездить троллейбусы, а также часть маршруток.
- Спасатели эвакуировали и спасли более 30 человек.
- На одной из улиц Одессы застряла маршрутка с пассажирами.
- Пассажиров оттуда эвакуировали сотрудники ГСЧС.