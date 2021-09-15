Это произошло примерно в 1 час ночи. Водитель грузовика не пострадал, а на его автомобиле почти не было повреждений.

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Ехали в одном направлении

Погибшему водителю "ВАЗ 11183" было 35 лет. Он ехал в направлении поселка Безлюдовка, что под Харьковом. Мужчина, вероятно, не справился с управлением и влетел в зад грузовика с цистерной DAF XF.

Когда на место прибыли медики, они могли лишь констатировать смерть. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения. Она предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

Выбились даже окна

На фото с места заметно, что легковушка практически полностью смялась. У нее кроме поврежденного корпуса, также не было большинства окон. Зато у грузовика только отбилась часть заднего бампера и заметна легкая вмятина.

Автомобиль жестко влетел в бензовоз в Харькове / Фото Нацполиции и телеграма ХС